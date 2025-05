Itt a bizonyíték: döbbenetes hasonlóságok vannak Gyurcsány és a Tisza Párt őszödi beszéde közt

Aztán befutott a Telex cikke is, ami szintén arra a gondolatra lett felfűzve, hogy lényegében csak egyetlen, kiragadott mondat alapozta meg a Kollárra zúduló kritikát. Annak ellenére, hogy már a felütés is jókora csúsztatáson alapul, hiszen a kétperces beszéd fele jelent meg a jobbos sajtóban, nem pedig egyetlen mondat, a Telex – szemben a 444.hu-val – legalább kísérletet tett annak megmagyarázására, miért is nem annyira problematikus Kollár felszólalása. Például azt állítva, a részletet közlő médiumok „sehol nem tettek említést” a kontextusról, azaz arról, hogy a „téma a jogállamisági mechanizmus” volt. Ezzel szemben mutatnánk a felszólalást lehozó Magyar Nemzet első anyagát:

A Telex tehát úgy próbálta meg előadni a kontextusából kiragadták érvelést, hogy valójában a felszólalást elsőként közlő forrás azonnal megjelölte a kontextust.

Átkeretezés

Az őszödi beszéd legkelendőbb átcsomagolási kísérlete a szenvedélyes igazságbeszéd volt. Eszerint Gyurcsány Ferenc a beszédben nem a szocialisták – választási győzelem reményében elkövetett – másfél-kétévnyi hazudozásáról rántotta le a leplet. Hanem a rendszerváltoztatás óta eltelt majd’ két évtized politikai hazugságaival szemben hirdetett harcot – holott ez a gondolat a beszédben még csak utalás szintjén sem jelent meg.

Az átkeretezés szándéka pedig – a kezdeti hallgatás után – Magyar Pétereknél is megjelent. Mégpedig arra a mutatványra alapozva, hogy a politikai okokból visszatartott, uniós források segítségével történő sikeres kormányváltás esélyéről voltaképpen nem is Kollár Kinga beszélt. Hanem Orbán Viktor még 2006-ban. Meg aztán Kövér László.

Az átkeretezés kezdő mozzanatát az Átlátszó alaphazugsága jelentette. A Soros-szervezetek pénzelte blog posztja meghamisított egy 2006-os Orbán-beszédet, amiben egyetlen szó sem esett az uniós forrásokról. Orbán ugyanis csak annyit kért az uniós döntéshozóktól Strasbourgban, hogy ne segítsenek a „trükkök százait” – ideértve az EU-nak küldött, meghamisított adatokat is – alkalmazó kormányoknak.

Mindezt aztán az Átlátszó úgy hamisította meg, hogy egy kvázival történő bevezetés után szándékosan félreértelmezték Orbán szavait, a szájába adva az uniós pénzek felfüggesztésének kérelmét. Holott az akkor ellenzékben lévő Fidesz vezetője a beszédében még csak említést sem tett az uniós forrásokról.

Ez azonban a legkevésbé sem zavarta meg Magyar Péteréket, akik elkezdték terjeszteni az Átlátszó hazugságát.