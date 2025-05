Berta Tibor püspök: A Szentlélek nem súgja a bíborosok fülébe a leendő pápa nevét

– Azt az időszakot éljük, amikor – kivételesen – a katolikus világ szívére, a Vatikánra irányul a világ figyelme: zajlik a pápaválasztás. A hírek százaiból azt nagyjából tudjuk, mi zajlik ott, de mi történik ezekben a napokban az egyházban világszerte?

Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke a római címtemplomában, a Santa Francesca Romana-bazilikában bemutatott miséjén 2025. május 4-én, a Ferenc pápa temetésével elkezdődő kilencnapos gyász utolsó napján, a pápaválasztás előtt. A magyar főpásztor is részt vesz a konklávén.

Fotó: Francisco Seco / MTI/AP

– Egyfajta várakozás lengi körül az egyházat és a híveket idehaza, de az egész világon is. Hozzáteszem azonban, hogy ha mi, papok jól lelkipásztorkodunk – márpedig úgy kell –, akkor követjük Szent II. János Pál pápa Universi Dominici gregis – Az Úr egész nyájának pásztora – kezdetű konstitúcióját, amelyben a pápa temetésével és a pápaválasztással foglalkozik. Ebben rendelkezik ugyanis arról, hogy ilyenkor az egész egyháznak, „Isten népének” imádkoznia kell az új pápáért. A jelenlegi Római Katolikus Misekönyv magyar kiadásában is található olyan szentmise, amely az új pápáért való könyörgéseket tartalmazza! Az ima tehát nem csak a konklávén résztvevő, pápaválasztó bíborosok „dolga” most, hanem minden papé és minden katolikusé.

A bíborosok egyébként Ferenc pápa temetése óta nagyon imádságos légkörben tevékenykednek a Vatikánban, a kilenc napos gyász időszaka alatt minden nap szentmisét mondtak az elhunyt egyházvezetőért.

Ez az említett várakozás nem teljesen olyan – elnézést a profán hasonlatért –, mint egy lottósorsoláskor, amikor várjuk a nyertes számokat, hátha ötösünk lesz…

Hamarosan megválasztják Szent Péter utódát, Róma püspökét, a római pápát – a várakozásunknak is méltónak kell lennie ehhez.

– A konklávé kezdetét vette, a 133 pápaválasztó bíboros pedig jelenleg is a világtól teljesen elzárva igyekszik teljesíteni azt az ősi előírást, mely szerint a lehető leghamarabb új pápát kell választani. A már említett imádságos légkör mellett – a hírek szerint – a bíborosok nagyon is aktívak voltak, számos döntést előre meghoztak. Egy laikus számára nem könnyű ezeket követni – ön melyeket emelné ki?

– A Vatikán központi online híroldala, a Vatican News folyamatosan tudatta, hogy az általános kongregációkon – amelyeken egyébként nem csupán a pápaválasztók, hanem a 80 év feletti bíborosok is részt vettek a világ minden tájáról – milyen döntések születtek. Jómagam nagyjából negyvenig számoltam, aztán feladtam…

A legfontosabbnak talán a háborúk, a menekültek kérdését érzem, de kiemelném az ökumenét, a más vallásúakkal való kapcsolatot, vagy a hit továbbadásának fontosságát, de az Egyházon és a társadalmon belüli megosztottság kérdését és a visszaélések elleni küzdelmet is.

Ezek – számos más gond mellett – mind a most aktuális döntések sarokkövei. Figyelembe kell venni, hogy például egy, az afrikai kontinensről érkezett bíborosoknak egészen más tapasztalatai lesznek az egyháznak a működésével kapcsolatban, mint egy európainak. Arrafelé virágzik az egyház, míg Európa tekintetében erről sajnos nem beszélhetünk… De az Észak- vagy Dél-Amerikából, az Ázsiából érkezett bíborosok is egészen másról tudnak beszámolni, mint amit mi itt, a kontinensen tapasztalunk. Az elmúlt napokban meghallgatták egymás beszámolóit, ismerkedtek, és ezekben a percekben már minden bizonnyal világosabb kép tárul mindannyiuk elé – például – a világegyházról.