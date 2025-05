Ugye önökkel is előfordult már, hogy valakitől kaptak csak úgy, egy csomó pénzt?

Az össze érintett egyértelműen elmondja, hogy soha senki nem kért ezekért a pénzekért az égegyadta világon semmit sem tőlük. Sőt egyenesen azt követelik az érintett újságíróktól és szerkesztőségektől, civil szervezetektől, hogy továbbra is legyenek teljesen annyira függetlenek és objektívek mint eddig, már amennyire ebben az észak-koreai brutalitású diktatúrában lehet. És ezt minden egyes alkalommal újra elmondják nekik, amikor meghívják őket különböző nyaraló és telelőhelyekre, turista paradicsomokba hetekre, évente többször konferenciázni.

És miről szólnak ezek a konferenciák, na miről? Hát természetesen a függetlenségről és az objektivitásról. És már meg is vagyunk. Az adományozók, az ADOMÁNYOZÓK nyilván a világ legönzetlenebb emberei, akik nekünk magyaroknak különösen jót akarnak, ezt nem szabad elfelejtenünk, amikor ezek az emberek például olyasmiket mondanak nekünk a saját szájukkal, hogyha ki tudjuk fizetni a lakásunk fűtésének költségeit, akkor nem vagyunk ösztönözve arra, hogy takarékoskodjunk, és így károsítjuk a bolygót. Hát a bolygó, meg az ukrán hadsereg? Ukrán állam? Zelenszkij és a haverjai? Hát nem a napnál világosabb, hogy ők fontosabbak, mint a mi önös érdekeink a meleg szobával? Fegyverre jut, objektív és független sajtó támogatására jut, önzetlen emberektől ugyebár, akkor azon igazán nem szabad csodálkoznunk, hogy a rezsicsökkentésre, meleg radiátorra egy Európa-barát Tisza kormány esetén majd már nem jut.

És teljesen önzetlenül, ezt nem lehet eléggé hangsúlyoznunk, a Telex, a 444.hu, a 24.hu, a HVG újságírói függetlenül és objektíven minden nap trenírozzák azokat, akik tudják, hogy csak olyan sajtótermékeket szabad olvasni, amelyeket önzetlenül támogatnak olyan emberek és cégek, meg szervezetek és intézmények, akiknek érdekeit ezek a szerkesztőségek szintén önzetlenül igazságként megírják naponta százszor, sokszor teljesen azonos szöveggel, mert az igazság még ezt is kibírja.

Sőt az igazságnak és persze az objektivitásnak és függetlenségnek az tesz a legjobbat, ha teljesen homályban marad ki is fizeti azokat az okos srácokat és leányokat, akik még egyetlen kormányinfón sem voltak képesek bármi lényegeset kérdezni. Hisz a kedves olvasó is csak akkor maradhat objektív, hogyha nem tudja, kinek a pénzén is teszik át a palánkon. Még nem szeretné eléggé Soros Gyuri bácsit, vagy Ursulát, esetleg Manfredot. És persze a legszebb az, hogy már a mikronadományokra valót is tőlünk szedték el, nem beszélve a nagyobb összegekről.

A szerző a PestiSrácok főmunkatársa.