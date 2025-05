Politikai inkorrektség turbófokozaton – itt a legfrissebb Politikai Hobbista!

Ha unod a sótlan stúdiókat, a kíméletes elemzéseket és a „minden rendben van” narratívákat, akkor van egy jó hírünk: mostantól az Origón lesz látható és hallható a Politikai Hobbista, melynek legújabb adása garantáltan kizökkent a komfortzónádból!

Jeszenszky Zsolt és hűséges harcostársai – Szamosi Tímea, Ambrózy Áron, Takács Áron és Varga Ádám – ismét rászabadultak a hírekre, és most sem finomkodtak.

A műsor kíméletlen belpolitikai elemzést indít, ahol a Harcosok Klubja és az Egymillió lépés a békéért narratívaháborúját vesézik ki. Melyik oldal blöfföl, ki próbálja tematizálni a közbeszédet? Nálunk minden labda lecsapásra kerül!

Fotó: Origo

A Világpanoráma rovatban aztán jönnek a döbbenetes külpolitikai sztorik: Joe Biden állapotáról végre a CNN is kénytelen volt beszélni, és kiderült, évek óta eltitkolták a súlyos betegségeit. De a műsor a világ másik végére is átnéz: India és Pakisztán újra egymás torkának esett Kasmírban, és a kínai vadászgépek meglepő haditechnikai bravúrral alázták a nyugati gépeket – a háttérben Kína előretörése és a NATO reakciója is terítékre kerül.

És persze a humor sem marad el: német rendőrbalhék, brit abszurditások és a kötelező szókimondó poénok gondoskodnak róla, hogy ne csak okosabb, hanem jobb kedvű is legyél adás után.