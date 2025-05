Megvan, ki lesz Polt Péter utódja a legfőbb ügyészi poszton

A Polt Péter lemondása miatt a jövőben megüresedő legfőbb ügyészi tisztségre az alaptörvényben biztosított hatáskörömben Nagy Gábor Bálintot, a Legfőbb Ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt, a PPKE egyetemi oktatóját jelöltem

– írta Sulyok Tamás köztársasági elnök legújabb Facebook-bejegyzésében. A döntést megelőzően konzultált az igazságszolgáltatásban érintett jogászi hivatásrendek vezetőivel is.

Polt Péter Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Széles körű tapasztalat a jogalkalmazásban

A köztársasági elnök szerint a jelölt széles körű büntető jogalkalmazási tapasztalattal és az igazságszolgáltatás működésének többszempontú ismeretével rendelkezik. Nagy Gábor Bálint jogi pályáját büntetőbíróként kezdte, később különböző ügyészi beosztásokban dolgozott, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is oktat.

Polt Péter az Alkotmánybíróság tagja lehet

Ahogy arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt: Polt Péter 24 év után távozik a legfőbb ügyészi posztról, miután a Fidesz–KDNP-frakció alkotmánybíróvá jelölte. Lemondása értelmében az Országgyűlés új legfőbb ügyészt választhat a köztársasági elnök javaslatára. A jelölés most hivatalosan is megtörtént, a végső döntés az országgyűlési képviselők kezében van.