Exkluzív interjút adott Radics Gigi énekesnő a FEOL-nak. A beszélgetés során az énekesnő mesélt saját életében lévő folytonos változásról, a Nagy Duett-ben lévő szerepléséről, milyen érzés volt Visváder Tamásnak a mentorának lenni. Valamint szóba került a közelgő fesztiválszezon is.

Radics Gigi és Visváder Tamás

Fotó: TV2

A FEOL riportere arról érdeklődött, hogy mi is a titka Giginek, hiszen folyamatos megújulás az élete, amiben egyaránt jutott az örömökből és a keserű csalódásokból is. Mindezek ellenére mindig képes volt újra és újra talpra állni.

Radics Gigi szerint minden ember életében elérkeznek azok a mérföldkövek, amikor meg kell újulni, mert ez egy alapvető belső igény. Hozzátette, hogy ez

a változás a művészetére is hatással van.

Kifejtette, hogy amikor nem érzi jól magát a bőrében, ami időnként előfordul, akkor mindig keresi azokat a pontokat, amelyekben változtatnia kell. Ráadásul ez a fajta megújulás gyakran meghatározó dalaiban is.

Költözés kislányával a nyugalomba

Elmondta, hogy nem mindig jut ideje magára, pedig néha szüksége lenne egy kis szünetre a folyamatos pörgés között.

Szerencsére sikerült olyan helyre költöznie, ahol mindez biztosított, mert nyugalom, zöldövezet és tiszta levegő van.

Azt is említette, hogy a stúdió is a házban található, így ha inspirációja van – és most szerencsére bőven van – azonnal fel tudják venni a dalokat. Kislánya Bella is sokkal nyugodtabb az új otthonukban, és biztos benne, hogy nem csak az új szobája és hercegnős ágya miatt. Hanem azért is, mert nem ketten élnek, hanem hárman. Így mindig foglalkozik vele valaki.

Radics Gigi és Visváder Tamás A Nagy Duettben

Fotó: TV2

Radics Gigi mint Visváder Tamás mentora

Radics Gigi elárulta, hogy nagy megtiszteltetés volt számára Visváder Tamás mentoraként szerepelni. Elmondta, hogy nagyon nehéz pillanat volt, amikor kiestek a Nagy Duett című műsorból.

Amikor megtudták, hogy a közönség visszaválasztotta őket és továbbjutottak, az még jobban megnehezítette a dolgukat, mivel hirtelen kellett újra felvenniük a fonalat.

Gigi hozzátette, hogy rögtön rohantak a stúdióba, hogy felkészüljenek a következő produkcióra.