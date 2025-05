Nem feltétlenül kell orvoshoz rohanni – hamarosan már a gyógyszertárban is kérhetünk receptet

Hamarosan már gyógyszertárban is kaphatunk receptet – vagyis a patikus is írhat fel nekünk gyógyszert egyes betegségek esetén. A sonline.hu részletes cikkben számol be a változásokról.

A gyógyszerek felírásával kapcsolatban rengeteg bonyodalom adódhat, például az, hogy mire a beteg hazaér a szakorvostól a zárójelentésén a felírandó gyógyszerrel, a háziorvosi rendelés már befejeződik. De előfordulhat az is, hogy technikai vagy egyéb hiba miatt nem kerül fel a recept a „felhőbe”, esetleg a páciens elveszti a gyógyszerét, összetörik az ampulla... Ilyen esetekben is segíthet ezentúl a gyógyszerész. Fotó: Origo Szabó Péter Balázs lengyeltóti gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke a sonline.hu-nak felidézte: régen a gyógyszerész saját felelősségére kiadhatott bizonyos gyógyszereket, például vérnyomáscsökkentőt vagy inzulint. A patikaliberalizáció után megjelenő anyagi, gazdasági érdekek közegében azon vállalkozások, „melyek etikai iránytűje nem működött megfelelően, visszaéltek a helyzettel” – fogalmazott a szakember. Mint elmondta, emiatt később jegyzőkönyvet kellett írni a hasonló gyógyszerkiadásról, majd megtiltották, hogy receptköteles gyógyszereket felírjanak a patikában. A gyógyszerészek kérték a tiltás feloldását, így hamarosan elérkezhet az az idő, amikor a beteg érdekeit néző, jóhiszemű gyógyszerészt már nem büntetik meg egyes gyógyszerek felírásáért. A változásról és annak körülményeiről szóló cikk a sonline.hu-n, itt olvasható.

