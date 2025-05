Már a meteorológusok is a fejüket csóválják

A meteorológus elmondása szerint a következő napokban a rekordhideg idő továbbra is velünk marad, frontokkal, csapadékkal és szeles idővel tarkítva. A változás lassú lesz, mivel a sarkköri hideg levegő utánpótlása még tart, de előrejelzések szerint a hideg napok fokozatosan megszűnnek. A globális éghajlatváltozás hatására a rekordmeleg áprilisi hónapok mellett a hűvös május és a szélsőséges időjárási anomáliák világszerte érezhetők. Észak-Amerikában és más régiókban is hasonló hideg időjárás tapasztalható, míg egyes helyeken, például a Brit-szigeteken, melegebb van az átlagosnál - számolt be az Index.

Elég szokatlan a rekordhideg májusban.

Fotó: Unsplash

Reisz András a nyári hónapokkal kapcsolatban elmondta, hogy bár az Atlanti-óceán északi felén kialakuló hőfelhalmozódás hagyományosan brutális hőséget hoz, a nyári előrejelzés jelenleg bizonytalan. A meteorológus szerint a nyári meleg nem garantált, mivel a légkör erőteljes hatásai könnyen felülírhatják a globális hőmérsékleti trendeket.

A szezonális előrejelzések és a nem várt tényezők, mint például az idei rekordhideg májusi időjárás, miatt a nyári hőmérsékletek kiszámíthatósága is kétséges.

Reisz András hozzáfűzte, hogy bár a Severe Weather Europe előrejelzése szerint száraz, forró augusztus vár ránk, a változékony előrejelzések miatt nehéz biztosan kijelenteni, hogy a nyár a megszokott meleg időjárást hozza majd. Az éghajlati modellek változása miatt előfordulhat, hogy a hőmérsékleti anomáliák ismét meglepetéseket tartogatnak.