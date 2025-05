„Renike nem közöttünk van, hanem velünk" – A túlvilágról küldött új párt kedvesének az elhunyt édesanya

Amikor elveszítjük egy szerettünket, akkor úgy érezzük egy világ omlott össze. Pláne, ha a szerelmünket, társunkat veszítjük el, hiszen nélküle az egész élet elképzelhetetlen, értelmetlen. Egy ilyen veszteséget feldolgozni talán sosem lehet teljesen, még ha tudjuk is, hogy szerettünk lelkét el kell, hogy engedjük. Berki Tibor épp ezen ment keresztül három éve, amikor egy súlyos, gyógyíthatatlan, daganatos betegségben elhunyt szerelme Reni.

A boldog pár, Tibor és szerelme, Reni

Matyóka Renáta, és férje hét éve alkottak egy párt, három közös gyermekük született, majd jött az alattomos betegség, ami mindent beárnyékolt. Az édesanya mosollyal az arcán harcolt a rákkal, gyermekei csak annyit láttak fájdalmaiból, hogy nincs haja, sapkát hord.

Forrás: Facebook

Végül három éve, március 30-án hunyt el, 24. születésnapja előtt pár nappal. Megjósolta halálát a gyönyörű édesanya A fiatal édesanya mindig is különlegesebb volt az átlagnál. Reni sok mindent előre látott, már a megismerkedésükkor is azt mondta Tibornak, hogy ő 23-nál nem lát tovább, úgy érzi ekkor meg fog halni. Az első napon, amikor ismerkedni kezdtünk, ő már akkor is mondta, hogy a 23 után neki sötétség van, tehát nem lát tovább. És amikor meglátott, ő tudta azt az egész történetet, hogy mi fog velünk történni. De annyira pontosan be tudta határolni, hihetetlen, hogy március 30-án volt az, amikor előrement és április 2-án lett volna 24 éves. Tehát ennyire pontosan tudta – kezdett bele a nem mindennapi történetbe Tibor a Ripostnak adott interjújában. Az édesapa elmondta, hogy nem ez volt az első és pláne nem az egyetlen misztikus dolog, ami Reni körül történt. Miután megjósolta, hogy hány évesen fog meghalni és elhunyt, az édesanya egy látón keresztül vette fel a kapcsolatot Tiborral. „Amikor ő elment, másnap bementem a kórházba a holmijáért. Úgy éreztem, hogy mindennek vége, csak ordítani akartam, ott valami megtört bennem.

És egyszer csak egy Liechtensteinben élő magyar nő, Leila írt rám a semmiből. Azt mondta, hogy ő látó és bár ő nem hívhat lelkeket, Renike itt van és üzenni akar nekem.

Majd elmondta a teljes menetét annak, hogyan zajlott, amikor ő elment. Hogy mit csináltunk, mit mondtunk..." – részletezte Tibor.