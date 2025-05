A '60-as, '70-es évek retró hangulatát idéző szálloda nyílt Debrecenben – írja a HAON.

A Dryvit cégcsoport beruházásában újonnan kialakított háromcsillagos szálloda retro stílusú berendezési tárgyaival és nosztalgikus hangulatával várja a vendégeit.

A Stay Loft Szálloda további érdekessége, hogy egy ikonikus gyárépületben kapott helyet.

A cégcsoport közösségi oldalán kiderül, a Kassai úti

egykori Gördülőcsapágy Művek (GÖCS) egykori gyárépülete került átalakításra, amely ma már egy több mint 3000 m2 alapterületű, 114 szobás üzleti szállodaként üzemel.

Közösségi oldalán méltatta az új debreceni szálláshely beruházóját Papp László, Debrecen polgármestere. A városvezető bejegyzésében hozzátette, a fejlesztés különösen értékes, hiszen egy régi, hosszú ideig kihasználatlan ipari terület kap új életet.

