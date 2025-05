„A két lány nagyon máshogy éli meg ugyanazt” – Rebeka és Lia egy ritka betegséggel küzd

Rebeka már öt éve tolószékhez kötve él. Nemcsak a járás lehetőségét veszítette el, de már teljes gondozásra szorul. Mintha ez nem lett volna elég, gyerekként még a rákkal is meg kellett küzdenie – 11 évesen rákkal diagnosztozálták, kemoterápiát kapott.

A két lány mára már különböző életkorban, eltérő módon éli meg a betegséget a mindennapokban.

„Rebeka, a nagyobbik, csendes, visszahúzódó alkat. Ő már megtanulta kezelni, elfogadni a helyzetét. Lia, a kisebbik lány most járja be ugyanazt az utat – de úgy, hogy már előtte áll a nővére példája. Lia nagyon fél. Rebeka próbálja biztatni, de nehéz. Lia izgága, mozgékony kislány – imádott trambulinozni, ugrálni, de ma már tíz perc után sem bírja. Elesik, de nem akar beszélni róla. Lia nem akar szembesülni azzal, amit lát: hogy ő is lassan ugyanoda jut, ahová a nővére, Rebeka” – mondja édesanyjuk, aki szerint a két lány nagyon máshogy éli meg ugyanazt a betegséget.

Rebeka és Lia ragaszkodnak egymáshoz. Mindketten másként élik meg a betegséget (Fotó: Facebook)

Amikor arról kérdeztük Andreát, milyen álmaik lehetnek a lányoknak, hosszan hallgatott.

„Nem gondolom, hogy mernek álmodni. Rebeka már 11 évesen kemoterápiát kapott… Lia pedig egyáltalán nem akar beszélni a betegségéről.”