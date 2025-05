Ruszin-Szendi Romulusz beismerte, hogy találkozott az egyik elfogott ukrán kémmel

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter adományokat adtak át a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központban, ahol egy újságírói kérdésre válaszolva a magyar honvédség volt vezérkari főnöke beismerte, hogy többször is találkozott a napokban elfogott egyik ukrán kémmel.

Holló Istvánnal találkoztam kétszer, nyílt helyen, nagyobb társaságban, 2023 őszén és telén. Azóta nem beszéltem vele

– mondta Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter mellett állva.

Egy korábbi vizsgálat alapján kettős kommunikációt folytatott Ruszin-Szendi Romulusz

Az ügy hátterében a Honvédelmi Minisztérium belső vizsgálata áll, amely szerint Ruszin-Szendi kettős kommunikációt folytatott: itthon háborúellenes álláspontot képviselt, miközben NATO-üléseken Ukrajna-barát beszédeket tartott, sőt felszólalásait is a „Dicsőség Ukrajnának!” jelszóval zárta. Közben két ukrán diplomatát is kiutasítottak Budapestről kémkedés miatt, és a TEK látványos akcióban fogott el egy férfit, akit az üggyel összefüggésbe hoztak. Nem sokkal később pedig az derült ki, hogy a magyar titkosszolgálatok jelentései szerint az elfogott ukrán kémek egy volt magas rangú magyar katonai vezetővel személyes kapcsolatot ápoltak. Ruszin-Szendi visszautasítja a vádakat, „legalja dolognak” nevezve a történteket. Korábban több botrány is fűződött a nevéhez, a villaügye, a magánjellegű helikopterezése és plasztikai beavatkozásai miatt is vizsgálat indult ellene.