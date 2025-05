Titkos telefonok és ukrán kapcsolatok: Ruszin-Szendi a Tisza Pártban

Ukrán titkosszolgálati szálak

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője rendszeres kapcsolatot tartott fenn az ukrán állampolgárságú Holló Istvánnal, akit a magyar hatóságok a napokban kémkedés miatt tartóztattak le – írta meg a Magyar Nemzet. Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság keddi ülése után arról beszélt, hogy az ukrán állampolgárságú férfi közvetlenül tartott kapcsolatot a honvédelmi terület egykori magas rangú vezetőjével, akivel a magyarországi hadiiparral, valamint a Magyar Honvédség hadi készleteivel kapcsolatban folytatott egyeztetéseket, összefüggésben az ukrán fegyver- és lőszerigényekkel.

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy az említett korábbi magas rangú katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, aki jelenleg a Tisza Párt szakértőjeként dolgozik. Munkatársaink kiderítették, hogy a letartóztatásban lévő Holló Istvánnak, miként a kémkedés miatt kiutasított Tseber Rolandnak, komoly szerepe volt az ukrán szolgálatok befolyásolási törekvéseiben Magyarországon. Az ügyben felbukkant a fegyverbizniszben érdekelt milliárdos magyar nagyvállalkozó, Wéber János is.

Miután Ruszin-Szendi Romuluszt 2023 áprilisában kétes ügyletei miatt menesztették vezérkari főnöki posztjáról, Wéber János és köre unszolására egy jobboldali párt alapításában gondolkodott. Az előkészületek meg is kezdődtek, ám meghiúsította a terveket Magyar Péter és a Tisza Párt színre lépése. Az egykori magas rangú katonai vezető 2024 novemberében jelentkezett be az ellenzéki pártnál, amelyhez komoly anyagi forrásokat is vitt befolyásos üzleti kapcsolatai révén.