Megkérdezték Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy valóban dicsőítette-e Ukrajnát a NATO ülésein – videó

Több riporter is arra szeretett volna választ kapni Magyar Péter emberétől, hogy valóban dicsőítette-e Ukrajnát a NATO ülésein. Habár Ruszin-Szendi Romulusz nem tagadta, hogy ez megtörtét volna, nem is ismerte el, viszont helyette összevissza beszélt, egy ponton váratlanul még a hangját is felemelve, feszülten kell ki magából.

A Magyar Nemzet mellett a HírTV is jelen volt Csepelen, ahol Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt várták egy eseményre. Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter Fotó: Youtube/Magyar Péter Hivatalos Arra szerettek volna választ kapni, hogy előfordult-e bármikor, hogy a NATO-ülések alkalmával úgy köszönt el, hogy használta a Szlava Ukrajini! kifejezést, avagy sem. Ruszin-Szendi Romulusz azonban csak kitérő, terelő válaszokat adott, konkrét igennel vagy nemmel nem válaszolt a kérdésünkre, helyette inkább összevissza beszélt és a kormányt bírálta. – számolt be az esetről a lap. Ruszin-Szendi Romulusz menekülését a HírTV felvételén lehet megtekinteni: A Magyar Nemzet emlékeztet, még a Honvédelmi Minisztérium vizsgálata tárta fel azt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy vezérkari főnökként amíg a jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának) kifejezéssel zárta.

