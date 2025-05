Számos lakóház, egy iskola, kórház és hangár is volt a Sármellék melletti szovjet laktanyában – írja a zaol.hu. Korábban az Origo is beszámolt arról, hogy a Hévíz-Balaton repülőtérre igyekvők szürreális épületek mellett haladnak el – ez a sármelléki laktanya.

Szellemváros lett az egykori sármelléki laktanya

Fotó: Antal Anita / zaol.hu

Szellemváros lett a sármelléki laktanya

A betonkerítéssel elzárt területet 1961-ig a magyar 47. repülőezred használta, majd az 5. szovjet gárdaezred költözött ide, akik vadászgépeket is állomásoztattak itt. A katonákkal együtt jöttek a családtagjaik is, és a kiszolgáló egységek, emiatt pedig egy kis város létesült itt. A környéken élőket egy idő után baráti szálak is kötötték a „ruszkikhoz” és komoly cserebere indult meg a falusi termékek és a szovjet kölnik, Másenyka-babák és egyéb „szuvenírek” között. A teljes cikk ide kattintva olvasható.