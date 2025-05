Márki-Zay után most Magyar Pétert pénzelik? – Ismét pénzt kapott Korányi szervezete a Soros György alapítványtól

Az Action for Democracy 2023-ban 1 300 000 dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt – vette észre a Tényellenőr a washingtoni székhelyű szervezet éves beszámolójában. A dokumentumból kiderül az is, hogy az Action for Democracy közvetlen pénzügyi kapcsolatban áll Soros György alapítványával, az Open Society Foundation-nal.

Érdekes módon közvetlenül Magyar Péter feltűnése előtt újra aktívvá váltak azokhoz a Soros Györgyhöz köthető külföldi érdekkörök, amelyek fizették a baloldali összefogás 2022-es kampányát. A Soros György alapítványával közvetlen pénzügyi kapcsolatban álló Action for Democracy több százmillió forintnyi dollárral támogatta a DatAdat osztrák fiókszervezetét, az Estratos Digitalt. (Kép forrása: Tényellenőr) Soros pénze újra mozgásban Mint azt kiszúrta a Tényellenőr, 2023-ban a Korányi Dávid nevével fémjelzett, amerikai székhelyű Action for Democracy (A4D) több százmillió forintnyi dollárral támogatta a DatAdat osztrák fiókszervezetét, az Estratos Digitalt. Mint ismert, a DatAdat kulcsszerepet játszott már Márki-Zay Péter kampányában is. Ide érkezett a külföldi források jelentős része, Márki-Zay Péter mozgalmán keresztül az Action for Democracytől is. A DatAdat a választás után Estratos Digitalra módosította a nevét, és Magyar Péterék Talpra Magyarok mozgalma mögött bukkant fel. A napokban pedig előkerült maga Korányi Dávid is, aki nyíltan a támogatásáról biztosította Magyar Pétert. Nagyon úgy néz ki, hogy a háttérből ugyanazok a szereplők próbálják megbuktatni a kormányt, mint akik korábban. Csak most Márki-Zay Péter helyett Magyar Péterrel kísérleteznek. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

