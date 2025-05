Egy Soros-közeli cég bukkant fel Magyar Péter egymillió lépéses akciója mögött

Magyar Péter a napokban jelentette be, hogy egymillió lépést fog megtenni „a békéért és nemzeti összefogásért”, Budapestről Nagyváradra sétál el leglelkesebb híveivel. Mint az kiderült, a kezdeményezés közel sem számít egyedinek.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Soros György és európai hálózata több országban is bevetette ezt a módszert. Talán a legismertebb példája ennek, hogy 2023 októberében az akkori lengyel ellenzék vezetője, Donald Tusk „Egymillió Szív Menete” elnevezéssel tartott vonuló demonstrációt Varsóban. De Szerbiában is volt példa hasonlóra. Most az Origo egy újabb érdekes adalékra bukkant Magyar akciójával kapcsolatban.

A kezdeményezés népszerűsítése érdekében létrehoztak egy weboldalt, az egymilliolepes.hu-t, aminek az adatvédelmi tájékoztatójában szerepel a New York-i székhelyű Digitalocean LLC.

Fotó: Digitalocean LLC az Egymillió lépés adatvédelmi tájékoztatójában

A dokumentum szerint az amerikai központú cég tárhelyszolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, így a website-ot működtető Tiszának is. Ez lényegében azt jelenti, hogy a multinacionális vállalat a szerverein tárolja az új honlapon megjelenő tartalmakat.

Igen ám, csak hogy Digitalocean LLC. nem egy átlagos cég, már csak mérete meg politikai kötődése miatt sem. Az ugyanis több ponton köthető Soros György milliárdos üzletemberhez és köreihez.

A Magyar Nemzet korábbi cikke szerint az a Paul Tudor Jones tulajdonos a DigitalOcean-ban, aki egyben Soros üzlettársa is. Tavalyelőtt együtt vásárolták meg a több millió dolláros bevételt produkáló Horizon Therapeutics nevű gyógyszergyártó céget.

Arról nem is beszélve, hogy a Fintel nevű befektetési szakportál szerint Soros György alapja, a Soros Fund Management LLC korábban részesedéssel bírt a DigitalOcean-ben. A szervezet 2024 szeptemberi jelentése szerint Sorosék összesen 74 darab DigitalOcean részvényt birtokoltak, azonban a következő negyedévben, tavaly év végén eladták valamennyi részvényüket.

A Digitalocean LLC. egyébként egy nemzetközi kiterjedésű, amerikai multinacionális technológiai vállalat és felhőszolgáltató, és platformot biztosít fejlesztők, startupok, illetve kis- és középvállalkozások számára.