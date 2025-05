Több mint 1000 háztartási termék ára csökkent a SPAR üzleteiben

A SPAR áruházlánc jelentős árcsökkentést jelentett be drogériai és háztartási termékeinek széles körében, ezzel is megkönnyítve a vásárlók mindennapi életét. A lépés célja, hogy a vásárlók egy helyen, kényelmesen és gazdaságosan intézhessék teljes bevásárlásukat.

Több mint 1000 drogériai és háztartási termék ára csökkent a SPAR-ban Fotó: SPAR

Több mint 1000 termék ára csökkent az INTERSPAR-üzletekben

Az INTERSPAR hipermarketekben a vásárlók több mint 1000 drogériai és háztartási terméket vásárolhatnak meg csökkentett áron. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi szükségletekhez elengedhetetlen termékek, mint például mosószerek, tusfürdők, samponok, pelenkák, fogkrémek és toalettpapírok, most kedvezőbb áron érhetők el. A választék tehát igen széles, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb termékeket.

Kiterjedt árcsökkentés az egész országban

Nem csupán az INTERSPAR áruházakban, hanem a kisebb SPAR szupermarketekben is érvényes az árcsökkentés. Természetesen a kisebb üzletek nem a kevésbé széles termékkínálat miatt az 1000 terméket nem fogjuk megtalálni, de így is is több száz termék ára csökkent országszerte, tehát a vásárlók a SPAR bármely üzletében kedvező árakkal találkozhatnak.

A SPAR kiemelte, hogy az árcsökkentés nem egy rövid távú akció, hanem hosszabb távra szól. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók a jövőben is számíthatnak a kedvező árakra a drogériai és háztartási termékek terén. Összesen 40 különböző termékkategóriát érint az árcsökkentés.

A vásárlók számára a könnyebb tájékozódás érdekében a csökkentett árú termékeket piros árjelölés segíti megtalálni az üzletek polcain. Ezáltal egyszerűen és gyorsan áttekinthető a kínálat, és könnyen megtalálhatók a kedvező árú termékek.

Mindent egy helyen a SPAR-ban

A SPAR arra törekszik, hogy a vásárlók mindent egy helyen megtaláljanak, amire szükségük van a mindennapokban. Ez nem csupán a friss élelmiszerekre, hanem a drogériai és háztartási termékekre is vonatkozik. A mostani árcsökkentéssel pedig ez a kényelem pénztárcabarát árakkal párosul. A SPAR így lehetővé teszi a gyors, kényelmes és gazdaságos bevásárlást, ahol a vásárlóknak nem kell több helyre menniük.