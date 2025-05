Steve Bannon: „Vagy van országod, vagy nincs országod”

Steve Bannon, Donald Trump korábbi főtanácsadója kemény szavakat használt amikor az illegális bevándorlásról beszélt, és világossá tette: a gazdasági érvek nem írhatják felül az állam szuverenitását, határait és identitását.

Steve Bannon világosan beszélt. Fotó: AFP

„Mind a 10 milliót ki fogják toloncolni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nincs országunk, és a Wall Street majd előáll, és azt mondja: ‘Hé, hozzáadnak 2 százalékpontot a GDP-hez, de lenyomták a béreket.’ Ez nem számít. Vagy van országod, vagy nincs országod. Nagyon emberségesen kell eljárnunk, de meg kell történnie.”

A mondat egyszerre világos és kíméletlenül őszinte. A politikai és pénzügyi elit által hangoztatott gazdasági érvek – miszerint az illegális migránsok hozzájárulnak a GDP növekedéséhez és enyhítik a munkaerőhiányt – nem írhatják felül az állam szuverenitását, határait és identitását. Bannon egyértelművé tette: egy ország nem létezhet határok és szabályok nélkül.

A mondat sok magyar fülnek is ismerősen csenghet. Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt években többször is kijelentette: „Ha nincs határ, nincs ország.” A magyar kormány azóta is konzekvensen védi a déli határzárat, elutasítja a kötelező kvótákat, és világossá tette: Magyarország maga dönti el, kivel akar együtt élni.

Miközben az Egyesült Államokban épp most tér vissza a nemzeti szuverenitás gondolata a politikai közbeszédbe, Magyarország már egy évtizede következetesen képviseli ezt az elvet. Az illegális migráció nem pusztán gazdasági kérdés – kultúra-, közbiztonság- és identitásügy is.

Steve Bannon mostani megszólalása éppen azért fontos, mert újra ráirányítja a figyelmet arra a kérdésre, amelyet Nyugat-Európa és az amerikai baloldal évek óta igyekszik elhallgatni: lehet-e országot építeni úgy, hogy közben nem őrizzük meg annak határait, rendjét és kultúráját?

Magyarország válasza világos. És úgy tűnik, egyre többen kezdik megérteni Amerikában is.