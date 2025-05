Egyre súlyosbodik a szájegészségügyi válság világszerte, és Európa sem kivétel – figyelmeztet a WHO legfrissebb jelentése, amelyet az Oral-B sajtóközleménye is idéz – írja a TEOL.

Fontos a rendszeres fogmosás a szájhigiénia megőrzéséért (A kép illusztráció! Fotó: Shutterstock)

Szájüregi rák Magyarországon is kiemelkedően magas

A szájüregi rák ma már a nyolcadik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon, és az uniós férfiaknál a tizenkettedik leggyakoribb halálok. Sajnos Magyarországon kiemelkedően magas az előfordulása: évente mintegy 3000 új esetet regisztrálnak, és több mint 1600 ember veszti életét emiatt. Ez a súlyos helyzet nemcsak az idősek, hanem a fiatalabb korosztályokat is érinti, különösen a 60 év felettiek körében aggasztóak a számok.

A szájhigiénia életet menthet

A fogszuvasodás, a rossz fogmosás-i szokások és az elhanyagolt szájhigiéniai állapot nemcsak fogvesztéshez vezethetnek, hanem komoly egészségügyi problémákhoz is hozzájárulnak. Az Oral-B szakértői szerint a szájápolás nem csupán esztétikai kérdés, hanem szoros kapcsolatban áll a szív- és érrendszeri betegségekkel, krónikus gyulladásokkal és fertőzésekkel is. A magyar lakosság szájegészségi állapota különösen rossz.

A 12 éves gyerekeknek átlagosan 2,3 szuvas, hiányzó vagy tömött foguk van, míg a 65 év felettiek 30%-a teljes fogatlansággal él.

A szakemberek hangsúlyozzák: Már hároméves kor alatt is érdemes fogorvoshoz vinni a gyermeket, hiszen a tejfogak is lehetnek szuvasak. Hatéves kor körül, a maradandó fogak megjelenésével pedig különösen fontos a rendszeres kontroll és a megelőző kezelések, mint például a barázdazárás. A tudatos, rendszeres fogmosás és a szűrővizsgálatok segíthetnek megelőzni a súlyos következményeket, így a szájüregi rák kialakulását is.

