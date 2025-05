Szalay-Bobrovniczky: Magyarország a béketárgyalások folytatását sürgeti, nem a háború eszkalációját

Magyarország álláspontja az, hogy teret kell engedni az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásoknak, a legfontosabb cél a tárgyalási folyamat folytonosságának biztosítása és a mielőbbi eredmény – az ukrajnai háború lezárásának – elérése – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter kedden Brüsszelben.

Az uniós tagországok védelmi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: ennek fényében Magyarország nem tartja indokoltnak, hogy az Európai Unió és tagállamai továbbra is a háború katonai eszkalációját támogassák, különösen olyan lépésekkel, amelyek Ukrajna katonai győzelmét szolgálják – beleértve a fegyverszállításokat és egyéb katonai támogatásokat is –, amelyekhez Magyarország a kezdetektől fogva nem csatlakozott.

Magyarország álláspontja, amelyet kezdetektől fogva ebben a kérdésben képviselt, az azonnali tűzszünet és béketárgyalások megkezdése, mivel ennek a háborúnak nincs katonai megoldása, és kizárólag diplomáciai úton lehet elérni a hőn áhított békéhez. Ne hozzon az Európai Unió olyan döntést, amely ebben akadályt jelentene!”

– hívta fel a figyelmet.

A miniszter beszámolt arról is, a tanácskozáson napirendre került az a mandátum, amelyet az Európai Unió korábban már megadott a katonai kiképzésekre vonatkozó missziójára. Most azonban olyan javaslat is felmerült, amely ennek a küldetésnek a kibővítését irányozza elő: eszerint a kiképzés nem csupán az uniós tagállamok területén zajlana, hanem közvetlenül Ukrajna területére helyeződne át – tette hozzá.

Hangsúlyozta: ez a megközelítés nyilvánvalóan szembemegy azzal az állásponttal, amelyet Magyarország eddig képviselt. Kiemelte:

A háború további eszkalációjának nincs értelme; a legfontosabb cél a tűzszünet elérése, amelynek tartalmát meg kell vizsgálni és csak ezt követően lehet felelős döntéseket hozni arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió milyen formában tudja támogatni a békefolyamatot.”

Mint mondta, a keddi tanácskozás egyik kiemelten fontos témája az Európai Unió védelmének megerősítése volt: Magyarország azon kevés országok közé tartozik, amelyek már évek óta teljesítik a GDP 2 százalékának megfelelő védelmi kiadást – ez a NATO által is elvárt szint, amelyet a tagállamok közül sokan még ma sem értek el. Ugyanakkor egyre többen hangsúlyozzák, hogy ez már nem elégséges: napirendre került a védelmi kiadások 5 százalékra történő emelésének kérdése is, amelyről a NATO főtitkára is beszélt.