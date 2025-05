Szentkirályi Alexandra kérdése Karácsony Gergelyhez: Az 51 milliárdot miért költötte el Rákosrendezőre?

Szentkirályi Alexandra emlékeztetett, a múltheti bírósági döntés megerősítette:

Karácsony Gergely, a Tisza Párt, a DK és Vitézy koalíció közös felelőssége Budapest csődje.

Közölte, Karácsony Gergely már 6 éve vezeti a fővárost, azóta tart a felelőtlen gazdálkodás, amit a bíróság most ítéletben is megerősített: Budapest, az

ország leggazdagabb önkormányzata a csőd szélére jutott.

A Kúria jogerős döntése azt is igazolja, hogy Karácsonyék félrevezették a közvéleményt a szolidaritási hozzájárulás ügyében is. Tudták, hogy törvénytelen a költségvetés és mi várható, mégis elszórták a maradék pénzt: 50 milliárdért megvették Rákosrendezőt, milliós prémiumokat fizettek ki, haszontalan lakásügynökségre, bicikliút-kommunikációs kampányra.

– írta.

Karácsony Gergely a sajtótájékoztatón szokásos módon nem győzte elégszer hangsúlyozni, hogy nehéz pénzügyi helyzetben van a főváros, még a szolidaritási hozzájárulást is álságosnak nevezte. Közölte, hogy jogvitában állnak a kormánynak, amely szerinte bünteti a fővárost.

Kijelentette, hogy miután a Kúria arra kötelezte a fővárost 51 milliárd forint befizetésre kötelezte, egy jogvédelmi kérelmet nyújt be a bíróságnak, amit ma el is készítenek. A szerda napon ugyanis már 12 milliárd forintot le is emelnének a főváros folyószámlájáról. Azt kérik a bíróságtól, hogy az iparűzési adó őszi befizetésig mondja ki, hogy az államkincstár szerdán nem inkasszálhatja a fővárost.

A főpolgármester bízik benne, hogy ezt a jogvédelmet meg fogják kapni, hiszen eddig azt mindig megkapták akkor, amikor szerintük a város működésképessége veszélybe került. Közölte, hogy

amennyiben ezúttal ez nem fog megtörténni, akkor az év hátralévő részében nem fogják tudni finanszírozni az alapvető közszsolgáltatásokat és veszélybe kerülhetnek az ott dolgozók munkája is.

Megüzente, hogy a közösségi közlekedés kapacitása is csökkenhet.