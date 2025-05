Szenzációs felfedezés: huszárok 80 éve elásott titkait találták meg egy osztrák kastély parkjában

Szebenyi István, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület vezetője és neves hadszíntérkutató szenzációs felfedezést tett: többéves kutatómunka csúcspontjaként sikerült megtalálnia az 1. huszárhadosztály 80 éve elásott iratanyagát, amely eddig végleg elveszettnek hitt – írja a Feol.

Szebenyi István szenzációs felfedezést tett: többéves kutatómunka csúcspontjaként sikerült megtalálnia az 1. huszárhadosztály 80 éve elásott iratanyagát.

Mindez egy székesfehérvári konferencián vette kezdetét, ahol a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából tartottak tanácskozást a Városházán. Szebenyi István a huszárok hősies küzdelmeiről beszélt, miközben olyan neves történészekkel oszthatta meg gondolatait, mint Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója. A konferencia után a kutató még hosszasan beszélgetett az eseményekről, és elárulta, hogy egy különleges helyszínre készül, ahol újabb titkokat akar feltárni: a Vértesben harcoló huszárok visszavonulásának és hadifogságának történetét kutatja új könyvéhez.

A szenzációs felfedezés – a „láda” megtalálása

Szombaton aztán bombaként robbant a hír: Szebenyi István megtalálta az 1. huszárhadosztály nyugat felé visszavonult csapatának elásott iratanyagát egy osztrák kastélyparkban, az úgynevezett Salabergi kastély közelében. Ez a láda évtizedekig eltűnt, és sokáig csak legendák keringtek róla.

Azok, akik ismerik Szebenyi nevét, tudják, hogy nem először ért el jelentős eredményt – ő volt az, aki korábban a móri bankrablás fegyvereire bukkant rá, ezzel kulcsfontosságú bizonyítékot szolgáltatva a nyomozásban. Ez a mostani felfedezés azonban még nagyobb súlyú és jelentőségű.

Szebenyi István a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület honlapján részletesen beszámolt a kutatás előzményeiről, a kastélyparkban szerzett tapasztalatairól, a megtalált iratok jelentőségéről, valamint arról is, hogy miért kellett az értékes dokumentumokat egyelőre Ausztriában hagyni. A felfedezés alaposabb feldolgozása folyamatban van, de már most egyértelmű, hogy a magyar hadtörténet egyik legnagyobb jelentőségű lelete került napvilágra.

A kutató tervei között szerepel, hogy az iratanyag segítségével mélyebben feltárja az 1. huszárhadosztály sorsát, valamint a második világháború végső időszakának harcait és tragédiáit.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.