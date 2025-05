Magyar szépségkirálynő is érettségizett ma

Mint arról lapunk is beszámolt, a héten megkezdődött a 2024/2025-ös tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Az idei évben akár még rekordszámú diák is megjelenhet. Az iskolapadba pedig egy gyönyörű magyar szépségkirálynő is beült, hogy bizonyítsa a tudását, majd belevágjon a nagybetűs életbe – írja a BEOL.

A Csengődről származó Molnár Ramóna asztaliteniszezőként érkezett Orosházára, és úgy döntött, itt folytatja középiskolai tanulmányait. A sport és a tanulás mellett élete fordulópontja lett, hogy 2024-ben megnyerte a Fásy Ádám nevéhez fűződő Magyarok Világszépe szépségversenyt. Így lett a 18 éves csengődi fiatal a világ legszebb lányainak egyike, magyar szépségkirálynő – írja a borsonline.hu

Molnár Ramóna elmondta, hogy nagyon stresszes volt neki az érettségire való felkészülés.

Egy hullámvasútra hasonlít: vannak napok, amikor magabiztosnak érzem magam, máskor pedig úgy érzem, sosem érek a végére. A legnagyobb kihívás a stressz kezelése, de igyekszem hinni abban, hogy a sok befektetett munka meghozza a gyümölcsét. Ez az időszak nemcsak a tanulásról szól, hanem arról is, hogy jobban megismerhetem önmagamat és a határaimat

– mondta a szépségkirálynő, akinek a képeiről készített galériánkat itt tekintheti meg. A lány azt is elmondta, hogy a matektól fél a legjobban.

Az érettségi első napjáról készített anyagunkat itt tekintheti meg.

További információkat és a teljes cikket itt tekintheti meg.