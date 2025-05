Szijjártó Péter: Nem hagyjuk, hogy a magyarokkal fizettessék meg Ukrajna esztelen támogatásának az árát

„Ez szégyen, mi ezt természetesen nem hagyjuk. Mi nem fogjuk hagyni azt, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg Ukrajna esztelen támogatásának árát, nem fogjuk hagyni, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg Ukrajna felfegyverzésének árát. Küzdünk és harcolunk ez ellen. Kiállunk a béke mellett és a magyar emberek joga mellett, amely szerint a magyar emberek joga eldönteni, hogy Ukrajna csatlakozhat-e az Európai Unióhoz vagy sem” – tette hozzá. Majd rámutatott, hogy ezért hirdettek véleménynyilvánító szavazást, amelynek keretében a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Ukrajna tagja lehet-e az EU-nak, és ha úgy határoznak, hogy nem, akkor a kormány ezt az álláspontot fogja képviselni, s mivel itt egyhangúságra van szükség, ezért döntő jelentőségű lesz hazánk szavazata.

A miniszter végül kitért az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokról szóló napirendre pontra is, és elmondta, hogy „nevetséges panaszáradatot” hallgatott végig arról, hogy Washington mily módon avatkozik bele különböző országok belügyeibe.

Ezt azért tartom nevetségesnek, mert éppen Donald Trump elnök vetett véget annak, hogy amerikai pénzügyi forrásokkal a világ számos pontján az Egyesült Államok kormánya durván beavatkozott a belpolitikai folyamatokba

– közölte. Valamint üdvözölte a politikai és ideológiai alapú beavatkozásra szolgáló USAID-források elvágását, és kiemelte, hogy azt például senki nem kifogásolta, hogy a 2022-es választások előtt több tízmillió dollár érkezett a magyarországi ellenzékhez az Egyesült Államokból, vagy hogy David Pressman volt amerikai nagykövet napi szinten gyalázta a kormányt.

„Senki nem panaszkodott a belügyekbe történő beavatkozásra akkor, amikor Manfred Weber világossá tette a saját kívánalmát arra nézvést, hogy egy tisza párti bábkormány jöjjön létre Magyarországon” – mondta. „Azt is látjuk, hogy az Európai Unió, Brüsszel továbbra is be akar avatkozni a tagországok belügyeibe, így van ez Magyarország esetében is, ahol már meg is nevezték, hogy kit kívánnak kormányon látni. De ugyanígy látjuk, hogy a USAID kieső forrásait megpróbálják az európai adófizetők pénzéből pótolni, ezt mi elutasítjuk” – fűzte hozzá.