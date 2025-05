Hosszú betegeskedése után visszatért Szily Nóra: „Annyi minden kimaradt!”

Szily Nóra legújabb videójában, amelyet követőinek készített, egy különösen kedves helyszínen, Csobánkán, erdei sétája közben szólt rajongóihoz.

Szily Nóra

Fotó: Kállai Márton - Szabad Föld

Szily Nóra új erőre kapott

Az egykori televíziós az elmúlt időszakban többször aggodalommal töltötte el követőit, hiszen rendszerint betegségéről posztolt közösségi oldalán, valamint előadásait is le kellett mondania. Ezúttal azonban új videót osztott meg, melyben láthatóan jobban van. A kisfilm címe is sokatmondó: „Az újraéledésem gazdis jele” – utalva arra, hogy immár kutyáival újra járhatja a természet ösvényeit és élheti megszokott, de hosszú ideje nélkülözött életét.

„Gyertek, kérlek – tavaszi energia- és lélektöltés” – buzdítja nézőit, megosztva velük nemcsak az újraéledés örömét, hanem a reményt is, amelyet az erdő csendje, a friss levegő és a kutyák közelsége jelent számára.

„Ez már az egészség jele, nem?” – kérdezi mosolyogva, miközben kedvenceivel sétál.

„Annyi minden elmaradt, annyi minden kimaradt” – jegyzi meg, de ezzel egy időben ígéretet is tesz: az elmaradt előadásokat lehetőségeihez mérten pótolni fogja.

„Gyertek előadásaimra, viszem szívem, lelkem, újult energiám” – mondja, és valóban: a közönsége iránti szeretet és szakmája iránti elkötelezettség most is átüt minden szaván. Noha még nem teljes gőzzel tért vissza – a videóból is látszik, hogy nem a tőle megszokott módon pörög –, de lelkesedése és őszintesége változatlanul inspiráló.

Visszavárják motiváló előadásait

Nemcsak videóiban osztja meg gondolatait: nemrég egy podcastben is újra aktív volt, és több Szily Nóra előadás is készülőben van. Rajongói örömmel fogadták a hírt, és rengeteg bátorító üzenetet hagytak a videók alatt:

„Kedves Nóra! Örülök, hogy jobban van! Szerencsére a betegség nem igazán látszik. A hosszú és fárasztó betegség ellenére jól néz ki és dolgozni is van energiája! (Csobánka gyönyörű sétáló részei és a kutyák segítenek.)”

Egészségi állapota sokakat aggasztott az elmúlt időszakban, de most úgy tűnik, gyógyulása jó úton halad.