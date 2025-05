„Induljunk el, menjünk tovább és ne ragadjunk bele a nehézségbe” – Lakatos András inspiráló üzenete a szívátültetés után

András 27 éves korában esett át életmentő szívátültetésen, miután hirtelen kialakuló szívelégtelenség miatt leromlott szívének az állapota. A transzplantációra mindössze egy héttel azután került sor, hogy felvették a várólistára.

András 27 éves korában esett át életmentő szívátültetésen.

„Nagyon motiváló, hogy a transzplantáció után is lehet ugyanolyan teljes életet élni, ugyanúgy mozogni” – mondja András, aki ma is aktívan sportol, és biztat mindenkit az aktív életmódra.

Azonban a kilökődés veszélye állandóan ott lebeg minden szívátültetésen átesett emberek feje fölött.

András 2019-ben meg is tapasztalta ezt, amikor a teste elkezdte kilökni az új szívet – ezt a helyzetet sikeresen kezelték, de máig emlékszik, milyen félelmetes élmény volt. Így emlékezett vissza:

„Ez volt a legnagyobb félelmem, de ma már túl vagyok rajta. Pozitívan állok a jövőhöz az élethez, és próbálom a legtöbbet kihozni minden napból. Viszont nagyon kell figyelni a rendszeres kezelésekre.”

Ma már András családos ember, 38 éves, felesége és kislánya a legnagyobb támaszai. Hitelezéssel és vállalati finanszírozással foglalkozik, tele energiával – amit nemcsak munkájában, hanem a sportban is kamatoztat. Továbbra is tollaslabdázik, emellett aktívan részt vesz a #MillióLépés kampányban is, amely a mozgás fontosságát hirdeti.

„Nem vagyunk betegek – mi transzplantáció utáni állapotban vagyunk. Azért kaptunk új esélyt, hogy teljes életet élhessünk. Családot alapítsunk, dolgozzunk, sportoljunk. Ha én meg tudom csinálni, szívátültetettként, bárki meg tudja!” – meséli lapunknak András pozitív gondolatait.

„Valóban nehéz időszakok voltak ezek akkoriban viszont nagy erőt adott nekem az, hogy olyan sok minden van még előttem, és ma is ez a lendület visz tovább. Nyilván voltak nehéz pillanataim de már nagyon feltölt, hogy feleségem és gyerekem van, rájuk mindig tudok támaszkodni.”

Andris üzenete egyszerű, de rendkívül erőteljes: a mozgás nemcsak az élet része – sokak számára az élet maga. „Induljunk el, menjünk tovább és ne ragadjunk bele a nehézségbe” – zárja gondolatait András.