A kutyák életét veszélyezteti ez a betegség

Magyarországon egy újabb fajta betegség ütötte fel a fejét a kutyák körében, ez a szívférgesség, amelyet a szúnyogok terjesztenek. A felmelegedés hatására a mediterrán területek felől érkeztek meg a fertőzött szúnyogok és Európa-szerte szétterjedtek. Hazánkban körülbelül az elmúlt hét év során bukkant fel a betegség. Ennek kapcsán a Délmagyar felkereste dr. Budai Klaudia állatorvost, hogy beszéljen a betegségről.

Amit fontos a gazdáknak tudniuk, hogy a kutyák nem tudják közvetlenül megfertőzni egymást, szúnyogcsípés által válhat szívférgessé a kutya

– szögezezte le a doktornő. Egyetlen fertőzött szúnyog csípése is elegendő a fertőzéshez. A csípést követően a véráramba bekerülve növekedésnek indulnak, és akár a 30 centiméterre is megnőhetnek.

A szívférgesség a kutyák életét veszélyeztetheti

Maga a betegség hónapokig vagy akár egy éven át is tünetmentes lehet.

A tüneteket elsősorban az határozza meg, hogy mekkora a fertőzöttség mértéke, mennyi szívféreg van, mekkora az állat mérete.

Az orvos szerint a betegség kezdeti jelei közé tartozik a fáradékonyság, az időnkénti köhögés és krákogás. Később ezek a tünetek súlyosbodhatnak:

keringési elégtelenség lép fel, folyadékgyülem jelenik meg a mellkasban vagy a hasi üregben, étvágytalan és elesett lesz, és a betegség akár halálos kimenetelű is lehet

– figyelmeztet Klaudia.

Hogy hogyan lehet a betegség ellen védekezni, megtudható a DÉLMAGYAR teljes cikkéből, amely IDE kattintva olvasható!

Korábban arról is írtunk, Magyarországon is mind gyakrabban fordul elő egy állatról emberre terjedő, galandféreg okozta betegség. Azt megelőzően pedig arról is írtunk, itt a tabletta, amely gátolja a kutyák öregedését.