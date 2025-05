A szívműtét után végre hazamehetne Gyuszika, de ehhez még segítségre van szükség

Másfél hónapja esett át szívműtéten a 11 éves Gyuszika. Azóta sokat javult az állapota, és lassan haza is engednék kórházból, viszont ahhoz steril körülményeket kellene biztosítania a családnak az otthonukban. Az elmúlt időszak súlyos anyagi terhet jelentett a szülőknek, így erre már nem maradt pénzük.

Másfél hónapja esett át szívműtéten a 11 éves Gyuszika.

Sikeres szívműtéten van túl a Tuzséron élő 11 éves Kiss Gyula Mihály.

Betegségét már születése után diagnosztizálták az orvosok. Állapot évről évre romlott, így elkerülhetetlenné vált a kockázatos beavatkozás.

„Az utolsó kontrollvizsgálaton szembesítettek vele minket, hogy Gyuszika állapota annyira leromlott, hogy nem lehet tovább halogatni a műtétet, ami nagyon kockázatos volt hiszen nem csak a szívével, hanem a tüdejével és a veséjével is problémák voltak” – sóhajt fel az édesanya Irma, aki elárulta azt is, hogy április 28-án el is végezték a szívbillentyű műtétet a gyermeken.

Az édesanya egy percre sem hagyta magára Gyuszikát

Az elmúlt időszakot kórházban töltötte a 11 éves gyermek. Édesanyja mindvégig mellette volt az intézmény falai közt, de az édesapa is inkább a fiát választotta a jól fizető munkahelye helyett. Így ez a néhány hónap nagy anyagi terhet jelentett az aggódó családnak.

„Csak rá támaszkodhatunk, hiszen Gyuszikát rendszeresen kellett vinnünk a kórházba, így a munkáját nem tudta emiatt ellátni. Most azonban nagyon nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen már a kórházi tartózkodást is nehezen tudjuk finanszírozni” – mondja szomorúan az édesanya, aki nagyon hálás Dudás Ildikónak a Mesés mosoly gyermekekért Alapítvány vezetőjének, hogy a segítségükre sietett a bajban.

Másfél hónapja esett át szívműtéten a 11 éves Gyuszika.

„Gyűjteni kezdtem a családnak, hogy mire kiengedik Gyuszikát a kórházból, addigra ki tudják alakítani a steril szobát az otthonukban a gyermeküknek. Azonban eddig nem sok pénz jött össze nekik, de nem adom fel” – mondja Ildikó, aki mindent meg szeretne tenni azért, hogy segíteni tudjon a beteg gyermek családjának.

Itt tud segíteni Gyuszikának: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559995491426