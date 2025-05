Sztrók után a csúcson – Détári Vilmos hihetetlen története a kitartásról és az újrakezdésről

Détári Vilmos 36 éves volt, amikor 2015-ben összeomlott az élete: súlyos agyvérzéssel vitték kórházba. Jobb oldala lebénult, beszélni sem tudott. Az orvosok mindössze két órát adtak neki, a családját azzal hívták, hogy jöjjenek be elbúcsúzni. Ő azonban túlélte, igaz, ezután hosszú és fájdalmas hónapok következtek:

újra kellett tanulnia beszélni, járni, önállóan enni és öltözködni.

Szegedre került, egy olyan rehabilitációs központba, ahol a sztrókot követően az emberek visszanyerik életük irányítását. Ott kapott olyan kezelést, amely akkor kizárólag ott volt elérhető.

Détári Vilmos súlyos agyvérzése után a kórházban.

“Olyan átfogó kezelést kaptam, ami nemcsak testileg, hanem lelkileg is megerősített, motivált és segített újra talpra állni. Külön figyelmet fordítottak a kezemre, lábamra és a szememre is. Mivel a jobb oldalam teljesen lebénult, lépésről lépésre tanultam meg újra a testemet irányítani. A lelki támogatás is sokat számított – még művészetterápián is részt vettem. Végig hittek bennem, és nagyon sok motivációt kaptam” - emlékszik vissza Vilmos a sztrók utáni időszakra.

A négy hónapos kötelező rehabilitáció után hazamehettem – de akkor jöttem rá, hogy a valódi gyógyulás csak most kezdődik. Bár újra megtanultam járni, még mindig sántítottam, és az arcom folyamatosan zsibbadt. Olyan volt, mintha a saját testem foglya lennék. Tudtam, hogy még több gyakorlásra és gyógytornára van szükségem ahhoz, hogy újra önmagam lehessek. Ezért minden pénzem erre fordítottam

– tette hozzá.

Vilmos bejárta az országot, sőt külföldre is elutazott, hogy megtalálja azt a rehabilitációt, amit korábban a neurológiai osztályon kapott.

“Ekkor jöttem rá, hogy ha képes vagyok több száz kilométert utazni és jelentős összegeket költeni a rehabilitációra, akkor miért ne csinálhatnék én magam egy ilyen intézményt?” – tette fel akkoriban a kérdést Vilmos, aki nem tudta, hogy életének egyik legmeghatározóbb döntése lesz a sztrókon átesettek segítése.

Így kezdett el magánúton alkalmazni kiváló szakembereket, tapasztalt gyógytornászokat – lépésről lépésre építve fel azt a központot, amire sok sorstársának szüksége van.

Létrehozta a Szent Vincent Rehabilitációs Központot, azzal a céllal, hogy a sztrókon átesett emberek ne maradjanak magukra a kórházi ellátás után.

Hogy ne csak túléljenek, hanem életük végéig fejlődhessenek.