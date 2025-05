A Momentum vörös festékkel leönti, Magyar Péter sóval behintené: támadás alatt a Szuverenitásvédelmi Hivatal!

A Szuverenitásvédelmi Hivatal azért jött létre, hogy a külföldi befolyásszerzéssel szemben fellépjen, tehát gyakorlatilag Magyarország szuverenitását hivatott védeni azért, és az azzal szembehelyezkedő külföldi befolyást megakadályozza.

Fotó: Facebook

Jól látszik, hogy most azok támadják és kritizálják magát a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, akik egyébként kaptak külföldről támogatást, vagy elég látványosan külföldi érdekeket képviselnek.

A 2022-es választási kampány is megmutatta, hogy az ellenzék kampányában komoly külföldi pénzek voltak. Azonban a Momentum létrejötte is erőteljesen gyanús volt, hogy az francia támogatással történt, hiszen azon magyar olimpia rendezése ellen kampányoltak, aminek végül az lett a következménye, hogy Párizsban rendezték az olimpiát. Illetve a létrejöttük utáni első hónapokban már a francia elnökkel fotózkodtak, de hosszasan lehet sorolni a kapcsolódási pontokat.

A külföldről finanszírozott sajtó is teljesen pánikba esett. Azt állítják, hogy ezzel ellehetetlenítik a működésük, miközben eddig azt állították, hogy nem külföldi támogatásból működnek, hanem előfizetői díjakból vagy adományokból.

Tehát gyakorlatilag saját magát leplezi le az a hálózat, amelynek részesei a külföldiről finanszírozott sajtótermékek, civilnek nevezett szervezetek és természetesen azok a politikai erők is, amelyek vagy már láthatóan külföldön kaptak támogatást, vagy a jelek szerint valamilyen külföldi befolyást képviselnek.

Lehet bármire következtetni abból, hogy az ellenzéki sajtó szinte egyszerre közölte le például az ukrán titkosszolgálati hadműveletet is? Valóban ebben a történetben lelepleződött az, hogy létezhet ez a hálózat és együttműködés közöttük?

Nyilván a Magyar Péter által csütörtökön nyilvánosságra hozott hangfelvétel is részese volt ennek a dolognak. Arról volt szó, hogy Magyar Péter ezzel a hangfelvétellel azt akarta bizonyítani, hogy Magyarország háborúra készül Ukrajna ellen, majd pár órával később az ukrán titkosszolgálat is kihozott egy videófelvételt, amelyet szintén ezt akarták alátámasztani.

Tehát jól látható, hogy van egy összejátszás, hiszen érdekes volt az is, hogy a külföldről finanszírozott sajtó percek alatt, hatalmas terjedelemben számolta be a történeteket.

Egy összehangolt tevékenységről van, amelyek az volt a célja, hogy beavatkozzanak a magyar belpolitikába, de hát az látszik, hogy ez pont a visszájára sült el, hiszen Magyar Péter hangfelvétele teljesen besült, nem érte el a várt hatást, ezért is látjuk azt, hogy most hirtelen Magyar Péter témát váltott és próbál másról beszélni és más témát behelyezni a politikai napirendre. Ez is azt mutatja, hogy bár ez a próbálkozásuk végül kudarccal végződött, az intenzív és erőteljes nyomásgyakorlás egyértelműen érződik.