Elég egy apró figyelmetlenség, és a TAJ-kártyád máris érvénytelenné válhat!

Azoknak az állampolgároknak, akiknek bejelentett munkahelyük van, nincs félni valójuk, hiszen a jelenlegi törvényi szabályozások szerint, aki munkahellyel rendelkezik, vagy tanulói jogviszonya van automatikusan jogosult az egészségügyi ellátásra, az orvosok ingyenesen ellátják. Nagy bajban lehet azonban az, aki nem fizeti a tb-t, egy idő után még a TAJ-kártya is érvénytelenné válhat – írja a Somogy Online.

Magyarországon nem csak a munkahellyel rendelkezők jogosultak társadalombiztosításra. A nyugdíjasok, a gyermekek, a diákok, de még az álláskeresők is ingyen járnak foghúzásra.

Somogyban színes képernyőket mutatnak TAJ-szám ellenőrző rendszerek, a barcsi nőgyógyászaton például heti kétszer biztos találkoznak az orvosok nem rendezett jogviszonnyal.

Sok a rendezetlen jogviszonyú TAJ-kártyaszám

„Heti két alkalommal biztosan találkozunk rendezetlen jogviszonnyal a nőgyógyászaton, ami jellemzően kék, de olykor még barna színű TAJ-szám is lehet a mi esetünkben. A kék színű TAJ-szám „külföldön biztosított, TAJ átmenetileg érvénytelent” jelent, ami mindig egy problémás kérdés. Nincsenek tisztában a páciensek azzal, hogy hogyan kell rendezni ezeket a jogviszonyokat, hogy külföldön is lehet-e biztosított és itthon is, hogy kint éppen nincs bejelentve, de még itthon sincs rendezve a jogviszonya. Ezzel sokszor találkozunk Barcson” – mondta el Kisimre László, a barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ igazgatója.