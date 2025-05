Koszosabbá teheti a konyhát ez a takarítóeszköz

A fertőtlenítő kendők kétségkívül kényelmes megoldást jelentenek takarításkor: extra eszközök vagy tisztítószerek nélkül is használhatók. Mégis érdemes körültekintően bánni velük – ha ugyanis nem megfelelően alkalmazzuk ezt a takarítóeszközt, könnyen előfordulhat, hogy nem tisztább, hanem koszosabb lesz tőle az adott felület.

A nem megfelelően használt takarítóeszköz több kárt okozhat, mint hasznot – különösen a konyhában.

Fotó: Unsplash

A takarítóeszköz, ami néha többet árt, mint használ

Fürdőszoba vagy épp konyha takarításakor sokan előszeretettel választják a fertőtlenítő kendőket. Ezek az eldobható textíliák a baktériumok, vírusok és egyéb szennyeződések gyors eltüntetését ígérik – ám az ígéret csak akkor válik valóra, ha megfelelően használjuk a kendőt. Ellenkező esetben pont az ellenkező hatást érjük el.

Érvek mellette

Számos okból kedvelhetjük ezt a takarítóeszközt: egyszerű, gyors, praktikus és higiénikus. Nem kell hozzá külön tisztítószer vagy szivacs, és használat után eldobható. Ráadásul kis helyen is elfér, így irodában vagy utazáskor is kéznél lehet. A különböző típusok pedig sokféle felületre – fémre, fára, elektronikai eszközökre – is alkalmasak lehetnek.

Fotó: Unsplash

De mi a gond velük?

Ugyanakkor a kendők egyszerhasználatos volta sok szempontból problémás. Egyrészt jelentős környezeti terhelést jelenthetnek – főleg, ha egyetlen takarítás során több darabot is elhasználunk. Másrészt gyakori, hogy nem megfelelő helyre kerülnek: például a WC-be dobva dugulást okozhatnak.

A leghangsúlyosabb ellenérv azonban az, hogy ha nem a gyártó útmutatása szerint használjuk őket, akkor nem fognak megfelelően fertőtleníteni. Egy kendővel túl nagy felület áttörlése például a kosz szétterítését eredményezheti – vagyis a takarítóeszköz használata pont ellentétes hatást vált ki, mint amit szeretnénk.

Mire figyeljünk?

Ne használjuk ugyanazt a kendőt többféle felületen, még ugyanabban a helyiségben sem! Ami a pultot megtisztította, már nem lesz jó a fogantyúra. Egy darabbal nagyjából egy négyzetméternyi területet lehet hatékonyan letörölni – ha ezt túllépjük, a kendő már nem tisztít, csak szétkeni a szennyeződést.