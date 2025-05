Újabb támadást indított az Action for Democracy a magyar kormány ellen

A Nemzeti Információs Központ egy korábbi vizsgálata értelmében pedig az Action for Democracy tevékenysége komoly nemzetbiztonsági és nemzeti szuverenitást érintő kockázatot jelenthet Magyarországra nézve.

Továbbra is aktívak

Elsőként a Tényellenőr számolt be arról is az Action for Democracy beszámolója alapján, hogy a 2022-es magyar választásokat követően, 2023-ban

Korányiék szervezete több mint 1,3 millió dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt, éppen Magyar Péter közéletbe lépését megelőzően.

A szervezet éppen digitális kampányokkal, adatbázisok kezelésével foglalkozik.

Fotó: Tényellenőr

A Tényellenőr szerint ez azért is elgondolkodtató, mivel az amerikai támogatások címzettje, az Estratos Digital GmbH neve már a Tisza Párt elődszervezete, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában is megjelent.