5 magyar harcos a balliberális gyűlölethadjárattal szemben – évek óta büszkén állják a sarat

Muri Enikő énekesnő

Talán Muri Enikő énekesnő esete volt az, ami az elmúlt időszakban a legnagyobb megdöbbenést keltette. A művésznő nem tett mást, mint posztolt egy szelfit a magyar miniszterelnökkel. Olyan gyűlölet-cunamival találta szembe magát, hogy hosszú ideig nem is volt képes feldolgozni a történteket.

Kevéssel az eset után közzétett néhány gyűlölködő kommentet az Instagramon „Csak erős idegzetűeknek” kiegészítéssel. Ezek közül talán a „Büszke vagy magadra, te senki?”, a legenyhébb, a „b*szon (sic!) el egy tehervonat te nyomorék g*ci f*ssz*pó” pedig a legdurvábbak közül való.

Enikőt a brutális támadás mintha megerősítette volna, azóta talán még bátrabban kiáll jobboldali értékrendje mellett – még úgy is, hogy a személye elleni támadások tovább erősödtek. A Harcosok Klubja rendezvényen az énekesnő is színpadra lépett és Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen énekelte el a Himnuszt.

Vidnyánszky Attila

A Nemzeti Színház vezérigazgatója a baloldali-liberális kultúrpolitikai közegben kavarta fel az állóvizet és vált a gyalázkodások célpontjává.

A Kossuth-díjas rendező szakmai, intézményvezetői munkássága, a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítványának kuratóriumi elnökeként végzett tevékenysége magára vonta nem csak a liberálisok, de Gyurcsány Ferenc haragját is.

Gyurcsány egyenesen megfenyegette a rendező-direktort azzal, hogy hatalomra kerülése esetén földönfutóvá teszi. (Azóta Gyurcsány Ferencet a saját pártja, a saját felesége távolította el a DK éléről, valamint válóper előtt áll – ugyanakkor Magyar Péter, a balliberális ellenzék új reménysége már helyette is földönfutóvá tétellel fenyegeti a jobboldalt.)

Bukarestben mutatta be a Nemzeti Színház társulata április 9-én Katona József klasszikusát, a Bánk bán, Vidnyánszky Attila rendezésében

Fotó: Florin Ghioca - Origo

Az ex-DK-s Gyurcsányhoz hasonló baloldali tempót vett fel az MSZP-s Bródy Gábor is, aki – Vidnyánszky kárpátaljai származására „utalva” – ezzel rontott rá a Nemzeti Színház Facebook-oldalán: „Nem mennél vissza – most még magadtól – Ukrajnába...?” Ezzel nem is túlságosan burkoltan, deportálással fenyegette meg őt.

A baloldali sajtó eközben azt a narratívát erőltette Vidnyánszky Attilával kapcsolatban, hogy konzervatív, keresztény szemlélete és hozzáállása visszaveti a Nemzeti Színházat a fejlődésben. A direktor maga is elismerte egy interjúban, hogy

„egész pályás letámadás” folyik a személye ellen, amely politikai indíttatású.

Nagy Feró

Habár a Beatrice frontembere, Nagy Feró – ahogy magát nevezte, a Nemzet Csótánya – önmagát liberálisnak tartja, értékrendjében valójában a keresztény-konzervatív irányhoz áll közel. Ennek nem ritkán a maga prózai egyszerűségében ad hangot, minden kertelés nélkül, ami nyilvánvalóan zavarja a balliberális oldalt.