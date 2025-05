Tankcsapda: íme a harmadik tag: „Ő az igazi”

Hónapok óta Tankcsapda-lázban él az ország. Március elején jelentette be ugyanis a debreceni trió, hogy feloszlanak, pontosabban nem folytatják a jelenlegi formában. Lukács Laci és Fejes Tamás még kitart, de gitáros fronton a sokadik csere történt Sidlovics Gábor Sidi távozásával. A rajongók azóta találgatnak és javasolnak, kivel folytassák a rockerek. Most meglehet a befutó, a kommentelők egyöntetűen döntöttek.

Fotó: MTI/Oláh Tibor

Sok víz lefolyt a Dunán – vagy stílszerűen: Tiszán – mióta kiderült, Sidi kilép a rockbandából. A kommentelők eleinte a korábbi gitáros, Molnár Levente Cseresznye visszatérését követelték, de volt még néhány név a kalapban. A „tankok” „kalapjában” egész pontosan tíz… Tíz gitárost jelöltek meg, akivel új albumukon dolgoznak majd egy-egy számon. Néhány jelölttel már le is zajlott a stúdiómunka, az esetről rendre megosztottak egy-egy fotót, mi sorra megosztotta a kommentelőket. Most viszont megtört a jég, a kommentelők a legnagyobb egyetértésben úgy érzik, megvan az igazi, vele kéne folytatnia ezután a bandának.

Vörös Attiláról van szó, aki az amerikai Nevermore turnégitárosaként és a magyar Leander Rising alapító tagjaként vált ismertté. Édesapja, Vörös Zoltán a BTK zenekar billentyűse volt, nagybátyja, Vörös Gábor pedig korábban az Ossian, jelenleg pedig az Omen zenekar basszusgitárosa.

A Tankcsapda következő albumán ő is közreműködik tehát, a kommentelők pedig már-már követlik, hogy ezentúl ő legyen az örökös harmadik tag – szúrta ki elsők között az Origo.

„Ő az igazi!” – zárta rövidre egy rockrajongó.

„Gitárosok közül egyedül őt lehet odaképzelni a Tankcsapdába…” – vélekedett egy másik fan.

„Attilát a Tankcsapdába!” – követelte egy újabb.

A zenekar minderre egyelőre nem reagált, menedzserük nemrég a Borsnak leszögezte, nagy meglepetések jönnek idén, de arra még jó darabig várni kell, hogy a zenekar megtegye a várva várt bejelentést a folytatásról.

Tankcsapda: Négyen folytatják?

De a minap egy másik beszédes fotó is napvilágot látott a stúdióból. A zenészek ujjukkal négyest mutatva hintették el, hogy talán nem is trió lesz, hanem kvartett. A stúdióban aznap ugyan Lukács László és Fejes Tamás mellett ketten is álltak: Tátrai Tibor gitáros és Bochkor Gábor rádiós-rockrajongó. Persze esetükben is csak alkalmi összeállásról lehet szó…