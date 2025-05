Teljes a pánik a dollármédiában az átláthatósági törvény miatt

A Telex, a 444, a HVG, a 24.hu és a Partizán szinte azonnal összehangolt támadást indított, amelynek a hangneme és a retorikja alapján egyértelmű, hogy pánik lett úrrá a külföldről finanszírozott balliberális média világban.

A jobboldali álláspont: szuverenitásvédelem és átláthatóság

A kormány és a Fidesz-közeli véleményformálók a törvényt a nemzeti szuverenitás védelmének eszközeként mutatják be. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hangsúlyozta, hogy a jogszabály nem orosz mintára, hanem az Egyesült Államokban 1938-ban elfogadott Foreign Agents Registration Act (FARA) alapján készült. Mint mondta, „akinek nincs takargatnivalója, annak félnivalója sincs”, hiszen az átláthatóság minden demokratikus közélet alapkövetelménye. A kormánypárti sajtó, köztük a Magyar Nemzet és a Hír TV arról számolt be, hogy a törvény célja „fény deríteni arra, kik és milyen külföldi pénzből avatkoznak be Magyarország belügyeibe”.