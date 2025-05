Tömegével csapott be idős betegeket egy férfi Budapesten

2022 nyara és 2024 tavasza között Budapest több kerületében főleg vagyon elleni bűncselekményeket követett el tömegével egy fiatal. Többnyire nyugdíjas, beteg emberekre vadászott. Még az ismerőseit is meglopta változatos mesékkel. Többeket egy boltban figyelt ki és hazáig követte őket. Tizenegy áldozatnak azt mondta, hogy a vízműveknél dolgozik, így jutott be a lakásukba. Amikor nem figyeltek, elvette a pénzüket, a bankkártyáikat, sőt, még az iratakait is. A pénzt magára költötte, a bankártyákat pedig automatáknál használta, felvette a becsapott emberek pénzét.

Tömegével csapta be az időseket. Fotó: Unsplash

Tömegével csapta be az embereket

Egyszer például egy asszonynak hazavitte a csomagjait, és vizet kért, majd bement a lakásba. Tőle is pénzt lopott. Máskor ismerőse beteg nagypapájának ajánlotta fel, hogy megborotválja, és közben az idős férfi zsebéből kiemelte a pénzét. Hasonló ürüggyel verte ét egy régi ismerősét. Hazakísérte, segített a csomagjaival, majd feljánlotta, hogy kifesti a lakását. Ezt nem tette meg, de többször csalt ki az asszonytól pénzt munkaeszközökre. Amikor úgy érezte, eleget lopott, elérhetetlenné vált.

A fiatalnak semmi sem volt szent.

Egy ismerősét a várandós feleségével együtt verte át. Albérletre foglalót és bérleti díjat vett át tőlük egy olyan lakásra, amely sosem volt az övé, és amelynek a tulajdonosa semmit sem tudott az egészről. Egy másik ismerősét pedig karácsonykor lopta meg. Egy régi ismeretségét, egy házaspárt mondvacsinált ürüggyel csapott be, és egyszer még bántotta is, ellökte az egyiküket, hogy félelmet keltsen bennük.

B. Jánosnak egy eset kivételével, 22 alkalommal idős, beteg emberek estek áldozatul; kifosztás, csalás, lopás, rablás, sikkasztás és testi sértés van a rovásán.

A férfit elfogták és korábban már letartóztatták, majd bűnügyi felügyelet alá helyezték, ahonnan megszökött. Megint elfogták és rács mögé zárták. B. Jánost a nyomozók összesen 36 rendbeli bűncselekmény miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A nyomozást most zárták le a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon. Az ügy iratait vádemelési javaslattal küldték el az ügyészeknek.