Tornóczky Anita nem titkolja, ennyit szedett fel várandóssága alatt

Hatalmas fordulatot vett hazánk egyik legnépszerűbb kutyatrénerének élete, amióta megszületett kisfia. Mint ismert, Tornóczky Anita tavaly júniusban jelentette be, hogy gyereket vár, és arról is nyíltan beszélt, hogy ötévnyi próbálkozást követően, a második lombikprogram során esett teherbe. A gyönyörű műsorvezető várandóssága végére nagyon bevizesedett, mintegy 40 kilót szedett fel, amit már nagyon megszenvedett.

Tornóczky Anita

Fotó: Facebook/Tornóczky Anita / Facebook/Tornóczky Anita

Tornóczky Anita nem a hiúsága miatt akart fogyni

Mindig is szeretett volna édesanya lenni a népszerű kutyatréner, aki álmáért vállalta a fizikailag és mentálisan is megterhelő lombik programot. Tornóczky Anita teste a sok hormontól is rengeteget változott, a várandóssága alatt pedig újabb kilókat szedett fel, persze nem bánja. A túlsúly azonban nagyon megviselte szervezetét, ezért pár hónappal ezelőtt újra mozogni kezdett.

„40 kiló jött fel rám a várandósság alatt. A végén már nagyon nehéz volt, nagyon bevizesedtem, minden nehéz volt. A túlsúly azért számít, mert műtött a gerincem és egy korábbi motorbaleset miatt az egyik lábam rövidebb. Ezért három hónapja már piánóban jógáztam kicsit, aztán heti egyszer súlyzózom, két és fél hónapja rendszeresen edzem. Járok pilatesre is, kétszer a párom is eljött velem és Noellel, természetesen olyankor megyünk, amikor sem mi nem zavartunk senkit, sem a kisfiamat nem zavarja semmi. Most már szépen ürül ki a szervezetemből a hormon, jelenleg 73 kilót mutat a mérleg, ez már egy élhető súly!” - mondta az Origónak Tornóczky.

Fogzik Noel

A sztáranyuka azt mondja, nagyon szerencsés Noellel, mert igazi jó baba.

„Most éppen fogzik, ami miatt ő ugyan jól alszik, nem is ébred fel arra, ha fáj, én alszom nyugtalanul, de persze ez az időszak ilyen, két órákat alszom. Páromat nem szoktam felébreszteni, mert ő nehéz szellemi munkát végez, én egyébként felébredek. Egyébként is mindenben kiveszi a részét Noel körül, nagyon jó apuka, a fürdetés például az ő reszortja, talán ha hármat hagyott ki eddig.”