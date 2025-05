A humán tantárgyak jobban mennek a mesterséges intelligenciának

A 9. feladat harmadik része.

Fotó: Origo

Ezt a kérdést szintén jól megválaszolta az MI és érdekes látni azt a mechanizmust is, ami alapján „gondolkodik" a ChatGPT.

Így tehát az összesen megszerezhető 4 pontból 3 pontot kapott a robot.

Most viszont emeljük a tétet és nézzük meg, hogy miként boldogul a mesterséges intelligencia egy komplikáltabb, esszéírós feladattal. Az érettségizők a hosszú esszé megírásakor az alábbi két téma közül választhattak:

a bethleni konszolidáció

vagy a Rákóczi szabadságharc.



A hosszú esszék terjedelmének 210-260 szavasnak kell lenni, valamint a téma kiválasztásakor a vizsgázóknak arra is ügyelnie kellett, hogy amennyiben a rövid esszé témájának olyat választottak, ami 1849 előtti esemény, akkor a hosszúnak 1849 utáninak kell lennie, vagy fordítva

– írja az Eduline.



Mi most a 15. feladatot, a Rákóczi szabadságharcot adtuk a robotnak, mert erről szintén elmondta az általunk megkérdezett szaktanár, hogy ennek megoldása nem volt olyan egyszerű, mivel nagyobb háttértudást igényelt.

15. feladat

Fotó: Origo

És íme az esszé:

15. feladat megoldása a ChatGPT szerint.

Fotó: Origo

Az Eduline javítótanárának verzióját és a mesterséges intelligencia válaszát összehasonlítva a következő állapítható meg:

A ChatGPT válasza helyesen rögzíti, hogy a szabadságharc 1703–1711 között zajlott, és célja a Habsburg-ellenes függetlenség kivívása volt, valamint azt is, hogy a parasztság és nemesség közötti feszültséggel teli volt a helyzet a kezdetekkor, illetve hogy ezeket Rákóczi próbálta csillapítani. Jó, hogy kiemeli II. Rákóczi Ferenc szerepét mint vezérlő fejedelem, és azt is, hogy törekedett az intézményes államszervezésre. A ChatGPT és a nem hivatalos javítókulcs is kitér a gazdasági nehézségekre: az inflálódó rézpénz, a beszűkülő bevételek és az ellátás nehézségei mindkét szövegben megjelennek. Továbbá a nemzetközi elszigetelődés, társadalmi megosztottság, katonai vereségek, valamint a trencséni csata szerepe mindkét szövegben a bukás fő tényezői között szerepel.

Ugyanakkor a megoldókulcs szövege sokkal részletesebb és konkrétabb, számos eseményt, személyt (pl. Bercsényi, Ráday, Bezerédy), országgyűlést, katonai jellemzőt és gazdasági intézkedést is megemlít, míg a mesterséges intelligencia esszéje egy tömörebb, forrásközpontú összefoglalás.

Eltérés továbbá, hogy a megoldókulcs szövege részletesen kitér a francia támogatásra, a spanyol örökösödési háborúra, a külpolitikai kapcsolatokra, amit a ChatGPT esszéje nem említ, valamint, hogy a robot csak utal a hadsereg gyengeségére, a megoldókulcs viszont részletesen elemzi a kuruc sereg szervezetlenségét, összetételét, létszámváltozását.