Történelem érettségi egy szaktanár szemével: nem ez volt a legkönnyebb feladatsor, amit valaha láttam

A tanárnő összegezve véleményét elmondta, hogy voltak típusfeladatok is, például minden évben kerül be feladat a diktatúrákkal kapcsolatban, ami szerinte fontos is, ugyanis meg kell ismertetni a fiatalokkal a diktatórikus korszakok valós oldalát, hogy soha többé ne ismétlődhessen meg a történelem ezen fekete korszaka.

Összességében azonban ez a történelem érettségi nehezebb volt a korábbiaknál.

Végezetül megkérdeztük a véleményét arról is, hogy vajon miért volt ez a feladatsor nehezebb, mint az elmúlt évek feladatsorai.