Történelmi jelentőségű line-up a DJ pult mögött: Zenével segítenek a beteg gyermekeken

Május 23-án Budapesten olyasmi történik a II. kerületben, amire eddig még nem volt példa a hazai klubélet történetében: a magyar elektronikus zenei színtér hat ikonikus alakja – Goldhand, Sterbinszky, Hamvai PG., Nigel Stately, Peter Makto és DJ Free – először lép fel együtt, egyazon estén, egyetlen színpadon. A különleges eseménynek a fővárosi LOCK the Club ad otthont, méghozzá egy igazán nemes céllal: a rendezvény teljes bevételét a Gyermekgyógyítók Alapítványnak ajánlják fel, amely a daganatos gyermekek gyógyításán egy speciálisan célzott, terápiás módszerrel dolgozik.



„Ez a hat DJ még soha, semmilyen formációban nem szerepelt így együtt. Ez nem egy nosztalgiabuli, nem is fesztivál – ez egy egyszeri, történelmi összefogás, ahol a legnagyobbak nem a rivalizálás, hanem a segítségnyújtás miatt állnak egy sorba” – hangsúlyozza Klujber Imre (Goldhand), a LOCK BUDApest tulajdonosa és egyben az est főszervezője, aki hozzátette: a magyar elektronikus zene történetében egyedülálló a fellépők névsora, hiszen különböző korszakokat, stílusokat és közönségeket képviselnek.



Az est nemcsak különleges, de megismételhetetlen is lehet – a fellépők elfoglaltsága, külön utakon járó karrierje és eltérő közönsége miatt egy esetleges újabb közös fellépés igencsak valószínűtlen. Sterbinszky a kilencvenes évek disco korszakának emblematikus figurája, Hamvai PG. a kétezres évek klubslágereinek felelőse. Nigel Stately a deep house hazai élharcosa, Peter Makto az underground elektronika meghatározó arca. DJ Free az egykori Hajógyári-szigetről érkezett klublegenda, míg Goldhand hazai- és nemzetközi sztár, aki producerként és klubalapítóként is jól ismert.



„Mindenki tudta, hogy ez nem róla szól, hanem a gyerekekről. Ha egy ilyen line-up összejön egy valóban nemes cél érdekében, az talán példát mutathat másoknak is.” – mondja Goldhand.



Zene, ami nemcsak szórakoztat, hanem segít is



A fellépés hátterében a Gyermekgyógyítók Alapítvány munkájának elismerése áll, amely az elmúlt években modern molekuláris vizsgálatokkal és célzott gyógyszerekkel forradalmasította a rák elleni kezeléseket. A Gyermekgyógyítók az ország nyolc gyermekonkológiai központjában dolgozó orvosokat, nővéreket és kutatókat tömörítő közösség, akik az elmúlt évtizedekben alapjaiban változtatták meg a hazai gyermekrák-kezelést. Míg a hetvenes években mindössze tízből kettő kis beteg gyógyult meg, ma már ez a szám nyolc-tíz körül mozog. A fejlődés hátterében a célzott terápiák állnak.



„Ma már léteznek olyan új típusú gyógyszerek, amelyek a daganatot kiváltó sejtek ellen hatnak, és nem terhelik feleslegesen a gyermek szervezetét. Ez nemcsak a túlélés esélyét javítja, hanem a gyógyult gyermekek életminőségét is – hiszen kevesebb késői szövődménnyel, mellékhatással kell számolniuk.” – magyarázza Dr. Egyed Bálint gyermekgyógyász, a hálózat egyik szakértője.



A Gyermekgyógyítók saját forrásból fejlesztettek ki olyan diagnosztikai eszközparkot és adatfeldolgozó rendszert, amely képes a daganatok genetikai „térképét” értelmezni, és így célzottan alkalmazni az onkológiai szereket. A LOCK ALL STARS esemény teljes jegybevétele – az elővételes, helyszíni és támogatói jegyekkel együtt – az alapítványhoz kerül. A cél nem új eszközök vásárlása, hanem a laboratóriumok működtetése, a szakemberek továbbképzése és a nemzetközi tudásmegosztás biztosítása.



Tudatosabb éjszakai életért



A klub jótékonysági eseménye mögött egy szélesebb gondolkodásmód is húzódik: a szervezők célja, hogy felelősebb, tudatosabb klubéletet alakítsanak ki Budapesten. Szeretnének példát mutatni abban, hogy a szórakozás mellett igenis lehet társadalmi felelősséget vállalni. A klubban például 21 év a belépési korhatár – nem véletlenül. A fiatalabbak védelme érdekében döntöttek így, nem kizárásként, hanem megelőzésként. Fontosnak tartják, hogy a felnőtteknek szóló éjszakai élet biztonságos és érett közegben valósuljon meg, ahol mindenki felelősségteljesen érezheti jól magát.



„Egyszer egy 14 éves lány tüzet kért tőlem egy másik klubban és ott döntöttem el, hogy én ezt a saját szórakozóhelyemen nem szeretném.” – mondja Goldhand, aki hozzátette: “ő és munkatársai szigorú beléptetéssel igyekeznek tudatosan szűrni a közönségüket és egyben erre bíztatja az éjszakai élet többi szereplőjét is”.



A LOCK the Club nem először áll ki társadalmilag fontos ügyek mellett, de ez az eddigi a legnagyobb szabású jótékonysági akciójuk. A szervezők bíznak benne, hogy a jövőben más budapesti klubok is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, például úgy, hogy minden évben a gyereknap előtti pénteken a bevételeik egy részét felajánlják gyermekgyógyításra. Emellett remélik, hogy szövetségesekre találnak a tudatosabb, felelősségteljesebb éjszakai élet kialakításában is, amelyben a klubok nemcsak szórakozást nyújtanak, hanem közösségi és társadalmi szerepet is vállalnak.