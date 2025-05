Simicskó István törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy legyen hagyományos pénztár is a boltokban

Simicskó István a KDNP Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban elmondta: az elmúlt időszakban több nyugdíjasszervezet felkereste azzal a problémával, hogy tapasztalataik szerint a kereskedelmi egységekben nagyon sok helyen már csak automata pénztárgépeknek lehet fizetni. Fontosnak nevezte, hogy ezen változtassanak, mondván, „az idősebb polgártársainkra tekintettel kell lennünk".

Simicskó István, a KDNP vezérszónoka Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Tegyék lehetővé négyszáz négyzetméter feletti üzlethelyiségekben a kereskedők azt, hogy természetes személynél, pénztárosnál fizethessenek a bevásárlást követően a nyugdíjasok vagy azok, akik ezt igénylik

– javasolta a kormánypárti politikus.

Simicskó István indítványa szerint a vásárlóknak szabadságot kell adni az ügyben, hogy választhassanak:

készpénzzel vagy kártyával, automatánál vagy természetes személynél fizetnek.

A kereskedelem is arról szól, hogy emberközpontúvá kell tenni – tette hozzá Simicskó István, aki szerint az automatizálási folyamatok felgyorsultak, ami bizonyos értelemben kényelmesebb a kereskedőnek és a bankoknak is, de lehetővé kell tenni a hagyományos vásárlást is a jövőben.