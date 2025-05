Tseber Roland – Magyar Péter szoros szövetségese – újabb interjúban fenyegette meg a magyarokat

Tseber Roland és Magyar Péter kapcsolata

Az elmúlt napokban számos új információ került napvilágra Tseber Roland és Magyar Péter kapcsolatáról. A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy

Tseber nemcsak személyes kapcsolatot ápolt a Tisza Párt vezetőjével, de ő szervezte Magyar Péter 2024 júliusi kijevi látogatását is.

Több közös fotó is napvilágot látott róluk, és Tseber közösségi oldalain nyíltan dicsérte Magyar Pétert, valamint a Tisza Párt tevékenységét.

Magyar Péter (balra) és Tseber Roland (Kép forrása: Mandiner)

Közvetítő lehetett az ukrán titkosszolgálat és az ellenzék között

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának vezetője szerint megalapozott a gyanú, hogy Tseber Roland nemcsak szövetséges, hanem közvetítő is volt. Lehetséges, hogy ő volt a kapcsolat az ukrán titkosszolgálat és a magyar ellenzék, különösen a Tisza Párt között.

A jelenleg hozzáférhető adatok alapján tűnik, a háttérben folyamatos egyeztetések zajlottak Tseber és Magyar Péterék között,

és a jelek szerint nemcsak politikai szimpátia, hanem stratégiai együttműködés is fennállhat.

Ruszin-Szendi Romulusz is érintett lehet

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt másik vezető alakja is többször találkozott Tseberrel, valamint egy másik, Magyarországról szintén kiutasított ukrán kémmel, Holló Istvánnal. A Nemzetbiztonsági Bizottság vizsgálatot indított az egykori vezérkari főnöükkel szemben, korábbi ukránbarát tevékenysége miatt. Mint Horváth József biztonságpolitkai szakértő az Origónak kifejtette, attól is lehet tartani, hogy az ukrán hírszerzés nemcsak befolyásolni, hanem irányítani is próbálta, illetve próbálja a magyar politikai folyamatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök, a Tisza Párt politikusa

Szabotázs Magyarország ellen?

A jelek arra utalnak, hogy nem elszigetelt esetekről van szó. Egy tudatos, hosszú távú művelet zajlik Magyarország destabilizálására, amelynek egyik eszköze a Tisza Párt. Tseber Rolandon keresztül az ukrán titkosszolgálat folyamatosan próbál nyomást gyakorolni a magyar politikára, miközben a határon túli magyarság megfélemlítése is napirenden van.