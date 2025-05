Mindig is izgatta a kérdés az emberiséget, hogy vajon egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy van más, fejlett társadalom is rajtunk kívül? A legtöbb földönkívüli jelenséget Amerikában szokták észlelni, azonban most hoztunk egy magyar esetet, ami évtizedek óta foglalkoztatja az országot.

1980. november 16-án egy azonosítatlan repülő tárgyat észleltek Hegyeshalom és Győr között, amely később Tatabánya felett is megjelent, majd Ferihegyi légtéren át Monor felé eltűnt – írja a Komárom-Esztergom Vármegyei Hírportál. Másnap reggel a román légügyi szervek Arad térségében is érzékelték az ismeretlen tárgyat, amelynek eredetét azóta sem sikerült pontosan meghatározni. UFO Tatabánya felett?

(A kép illusztráció.)

Fotó: Science Photo Library via AFP UFO Tatabánya felett? Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának Facebook oldalán jelent meg az alábbi különös eset, amely Tatabányán történt 45 évvel ezelőtt: Azóta fennáll a kérdés: UFO, vagy valami más lehetett? Bár felmerült, hogy egy Ausztriából elszabadult léggömb lehetett, a jelenség továbbra is rejtély maradt. A teljes cikk IDE kattintva olvasható el.

