Új törvényeket fogadott el az Országgyűlés: mutatjuk, melyek a legfontosabbak

Az Országgyűlés április 29-én tucatnyi törvényt fogadott el, ezek közül melyeket tartja a legfontosabbnak?

Az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló törvénymódosítás előírja, hogy a magyarországi európai parlamenti képviselők részletes vagyonnyilatkozatot kötelesek benyújtani. Ezt a nyilatkozatot a képviselői ciklus kezdetén, minden év januárjában, valamint a megbízatás lejártakor is meg kell tenni, az adott időpontban fennálló vagyoni helyzet alapján. A vagyonnyilatkozathoz csatolni kell a közös háztartásban élő hozzátartozók – házastárs, élettárs, gyermek – azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát is. Ezeket a dokumentumokat a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) őrzi és ellenőrzi.

Amennyiben egy képviselő elmulasztja a nyilatkozat megtételét, vagy szándékosan valótlan adatokat közöl, az NVB pénzbírságot szabhat ki.

Jogorvoslatként a képviselő a Kúriához fordulhat, de a bíróság csak helybenhagyhatja vagy elutasíthatja az NVB döntését, azt megváltoztatni nem jogosult.

A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslatot 2024. április 2-án nyújtotta be Hollik István (KDNP) és Nacsa Lőrinc (KDNP). A javaslat célja, hogy megtiltsa az energiaitalok értékesítését és kiszolgálását 18 év alatti személyek számára. Emellett a szabályozást megszegőkre az alkoholt, dohányterméket és szexuális terméket érintő szabályozásokhoz hasonló szankciók vonatkoznak. A hatóság a jogsértéstől számított legfeljebb egy évre megtilthatja az energiaital (és egyéb termékek) forgalmazását. Három éven belüli ismételt jogsértés esetén legfeljebb 30 napra bezárhatják az érintett üzletet. A részletes indokolás tudományos és statisztikai háttérrel támasztja alá a szabályozást.

A fiatalok egyre gyakrabban és nagyobb mennyiségben fogyasztanak energiaitalt, sokan üdítőként tekintenek rá.

A középiskolások és felsős diákok 10 százaléka napi szinten fogyaszt energiaitalt.

2011 óta közel 500 bejelentés érkezett energiaital okozta rosszullétekről – 74 százalékban 18 év alattiak.

Az elfogyasztott mennyiség 1 dl–2,5 liter/fő között mozgott.

Az esetek 22 százalékában alkohollal együtt történt a fogyasztás.

Súlyos egészségügyi hatások is kapcsolódnak az energiaital fogyasztásához. Ilyen lehet a szapora pulzus, vérnyomás-emelkedés, pánikroham, hányinger, álmatlanság, izzadás. Ennél is súlyosabb esetekben kórházi ellátás, sőt halálos kimenetel is előfordulhat. Az energiaital és alkohol együttes fogyasztása fokozott egészségügyi kockázatot jelent, főként a máj, vese és a szív működését veszélyeztetik. Jelentős szakmai állásfoglalások is történtek az üggyel kapcsolatban, a Magyar Kardiológusok Társasága, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint európai gyermekorvos szervezetek is támogatják a korlátozást.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság adatai szerint már 10 év alatti gyerekek is fogyasztanak energiaitalt.

Ez a törvényjavaslat egy gyermekvédelmi célú szabályozás, amely az energiaital-fogyasztás súlyos következményei miatt 18 év alattiak esetében szigorú tiltást vezet be, és a jogszabályt be nem tartók számára kemény fogyasztóvédelmi szankciókat határoz meg. A törvénymódosítás a kihirdetése után harminc nappal lép hatályba, tehát nyár kezdetével már a mindennapi életet jelentősen fogja befolyásolni kereskedelmi és fogyasztói szempontból is.