Újabb karókkal bénítja meg Karácsony a budapesti közlekedést

Úgy tűnik, Karácsony Gergely főpolgármester és csapata minden eszközzel azon van, hogy még nehezebbé tegye a budapesti autósok életét. Mintha nem lenne már így is elég dugó, most újabb helyszínekre kerülnek ki azok a hírhedt pollerek – más néven karók –, amelyek az elmúlt hónapokban valóságos akadálypályává változtatták a főváros útjait.

Új helyszíneken jönnek a pollerek

A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a Városháza friss bejelentése szerint a Ferihegyi gyorsforgalmin, a Nagytétényi úton és a Kerepesi úton is hamarosan pollerek nehezítik meg a haladást, ráadásul nemhogy nem szedik le a Váci úton és az Üllői úton felállított karókat, de még újabbakat is kihelyeznek. Az intézkedést persze most is a „közösségi költségvetés” szavazási eredményével magyarázzák, mondván: a budapestiek akarták így.

Valóban a budapestiek akarata? Alig ezer ember döntött

De tényleg így akarták? A számok mást mutatnak.

Ahogy ugyanis azt a Metropol megírta: a városvezetés szerint a pollerekre vonatkozó projekt úgy lett a közösségi költségvetés egyik „győztese” , hogy a szavazásra kevesebb mint ezer ember voksolt egy másfél milliós városban. Ehhez képest Karácsonyék ezzel igazolják a több mint 120 millió forintos beruházást, és az egész fővárosi közlekedést érintő változtatásokat.

5 százalék kedvéért szenved a többség

A budapesti Mobilitási jelentés szerint kerékpárral csupán az emberek 5 százaléka közlekedik, míg az autóval és tömegközlekedéssel utazók aránya több mint nyolcszor ennyi. Mégis a kerékpáros kisebbség szempontjai szerint rendezik át a várost, miközben a többség érdekeit figyelmen kívül hagyják.

Mentő, tűzoltó? Csak ne jöjjön vészhelyzet!

A helyzet azonban több mint bosszantó. A sávszűkítések és pollerek miatt egy lerobbant autót nem lehet majd kikerülni, sürgősségi helyzetben pedig a mentőautók számára is életveszélyes akadályt jelenthetnek. A közösségi oldalakon egymás után érkeznek a kétségbeesett hozzászólások. Egy budapesti taxis például így fogalmazott:

Ez már nevetséges. Ha valaki lerobban, nem lehet kikerülni. Egy mentőautót se lehet elengedni, mert a karók miatt nem lehet lehúzódni. Ez nem városfejlesztés, ez akadálypálya.

Még több tábla, még több káosz