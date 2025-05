Ukrajna csatlakozása? Ára van – és mi fizetnénk meg!

Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése újabb frontvonalat nyitott az európai politikában – de a következmények súlya leginkább a magyar emberek vállát nyomná. A pénzügyi terhek drasztikusan megnövekednének, miközben uniós forrásainkat az ukrán gazdaság támogatására csoportosítanák át. A magyar adófizetők pénzéből finanszíroznák egy olyan állam talpra állását, amelynek belső viszonyai ma is komoly kérdéseket vetnek fel – legyen szó a korrupcióról, szervezett bűnözésről vagy az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető GMO-s termékekről.

Ezzel párhuzamosan a magyar szociális ellátórendszer is komoly nyomás alá kerülne, hiszen a csatlakozás után tömegesen jelenhetnének meg ukrán igénylők a magyar támogatási rendszerben. Ez nem csupán gazdasági, hanem társadalmi kérdés is: meddig bírja el az ország a saját polgárain túl más állam polgárainak terheit is? A válasz egyértelmű: nem vállalhatjuk mások kockázatát a saját jövőnk rovására.