Ukrajna gyorsított csatlakozása: újabb veszélyekről beszéltek az Országgyűlésben

Brüsszelben a háborús pszichózis a tetőfokára hágott, és az egyik NGO azt sürgette, hogy európai csapatokat vezényeljenek Ukrajnába, míg egy uniós parlamenti döntés újabb eurómilliárdokat adna Ukrajnának – mondta Hegedűs Barbara, a Fidesz képviselője napirend előtt. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Néppárt kongresszusa is világossá tette, hogy még több pénzt és fegyvert adnának Ukrajnának.

A Tisza anyapártja (EPP) egy sürgősségi határozatot is elfogadott Ukrajna NATO és EU csatlakozásáról.

Hegedűs közölte, ki akarják cselezni az uniós jogszabályokat, hogy gyorsított módon vegyék fel Ukrajnát az EU-ba. A képviselő arról is beszélt, hogy Magyar Péter kettős játszmát folytat: Brüsszelben minden ukránpárti javaslatot támogatni, míg itthon mást mondanak. A tiszások nyíltan kiszolgálják a brüsszeli érdekeket, és támogatják az ukrán gyorsított csatlakozását, most lehet megálljt parancsolni ennek, és nem 2-3 év múlva – tette hozzá.

Minderre Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta, hogy maga Weber mondta azt, hogy ők Ukrajna pártján állnak, és Oroszország vereséget fog szenvedni. Weberék évek óta ugyanezt mondják mindenféle eredmény nélkül – tette hozzá. Az államtitkár felidézte, hogy maga Zelenszkij elnök is beszállt ebbe a küzdelembe, és azt állította, hogy a magyarok 70 százaléka támogatja az ukrán csatlakozást.

Ukrajna egyetlen feltételnek sem felel meg, és a gyorsított felvételük katasztrófába sodorná Európát és a Magyarországot is.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása a hazai családpolitikát is tönkretenné

A Fidesz-KDNP 2010 óta egy olyan következetes családpolitikát folytat, aminek a lényege, hogy a nemzet fennmaradása a gyermekekben van, és ezt szolgálja az édesanyák szja-mentességének a biztosítása is – mondta Juhász Hajnalka napirend előtti felszólalásában. A KDNP képviselője szerint mindezzel párhuzamosan az egészséges élet lehetőségét is biztosítani kell.

Az utóbbit szolgálja az 18 éven aluliak számára bevezetett energiaital-tilalom, valamint a drogterjesztés szigorítása is.

Juhász Hajnalka közölte az is, hogy az uniós bővítéspolitika csak érdemalapú lehet, és ezért fontos a Voks2025 is, ahol Ukrajna uniós csatlakozása a tét. Nemcsak a mezőgazdaság területén, hanem a családpolitika vonatkozásában is súlyos veszélyeket jelent Ukrajna gyorsított csatlakozása – tette hozzá.