Figyelmeztet az elemző: Példa nélküli összejátszás zajlik Magyar Péter pártja és az ukrán titkosszolgálat között

Az Ukrajna és Magyarország között az elmúlt napokban megtapasztalt nyílt titkosszolgálati konfliktus meglehetősen szokatlan a térségünkben az elmúlt 30 évben. Minek köszönhető ennek a megtörténte? Mennyiben az ukrán háborús fellépésnek és mennyiben az ezt támogató magyarországi belpolitikai erőknek köszönhető, hogy az ukrajnai fronthelyzet romlásával egy időben Ukrajna kijátszotta a kém kártyát Magyarországgal szemben?

Belpolitikai és külpolitikai kérdésről is szó van egyaránt. Teljesen egyértelmű, hogy Ukrajnának az a célja, hogy Magyarország adja be a derekát és engedelmeskedjen Brüsszel kérésének. Azt szeretné Zelenszkij, hogy egy olyan ukránbarát kormány legyen Magyarországon, amely támogatja Ukrajna európai uniós tagságát, támogatja a fegyverszállításokat és a különböző pénzügyi segélyeket egyaránt. Ez a külpolitikai dimenzió mindenképpen megmutatkozik. Ezért is van az, hogy gyakorlatilag mindenféle dezinformációval és próbálkozással helyeznek nyomást a magyar kormányra. Most pedig egyre inkább látszik, hogy az ukránok összejátszanak a hazai belpolitikai szereplőkkel, ami a Tisza Pártot jelenti.

Tegnap Magyar Péter még egy nagyon gyenge hangfelvétellel próbálta a magyar haderőfejlesztésbe vetett társadalmi bizalmat rombolni. Aztán, hogy, hogy nem, rá egy napra az ukrán titkosszolgálat is egy akciót indított Magyarország ellen. A politikában nincsenek véletlenek. Ezek az esetek egyértelműen összefüggnek egymással, érezhetően nyilvánvaló az összejátszás Magyar Péterék és az ukrán titkosszolgálat között. Az pedig a hab a tortán, hogy ma Magyar Péter kitett egy egész posztot, amiben gyakorlatilag kiáll ebben a konfliktusban Ukrajna mellett. Tette ezt ahelyett, hogy Magyarország mellett állt volna ki, a magyar érdekeket képviselni, azt mondva, hogy elfogadhatatlan az, amit egyébként az ukrán kormány vagy az ukrán hatóságok csinálnak ebben a kérdésben. Ezzel szemben Magyar Péter kiállt Ukrajna mellett és a magyar kormányt támadta még ebben a helyzetben is. Ebből is világosan látszódik: itt egy összejátszásról van szó.